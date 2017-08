I ara què? L’oferta cultural es divideix entre la normalitat i el dol

Els atemptats de Barcelona i Cambrils han sacsejat la nodrida programació cultural d’arreu del país, que s’ha vist amb el dilema de continuar amb una certa normalitat o tancar les portes durant uns dies i reconèixer que és massa aviat per intentar cosir la ferida. Després dels atacs, bona part de les iniciatives de sales i festivals de caràcter privat van optar per cancel·lar les programacions de dijous i divendres com a mostra de solidaritat amb les víctimes del terrorisme, però la majoria continuen amb els concerts i activitats previstos per a aquest cap de setmana. Les iniciatives de caràcter públic, en canvi, han cancel·lat la majoria de les activitats previstes d’acord amb els tres dies de dol decretats per la Generalitat.

L’Ajuntament de Barcelona va suspendre ahir tots els actes institucionals i va reformular la programació de la festa major de Gràcia. Per motius de seguretat el consistori va cancel·lar les activitats amb més afluència de públic, però manté les propostes diürnes de petit format de la celebració, com també les visites als carrers engalanats i les fires d’artesans i comerciants de la vila. Queda en standby, però, l’entrega de premis als carrers guarnits, que havia de tenir lloc dijous i que resta a l’espera d’una nova data. El programa de la festa major de Sants-Montjuïc també s’ha modificat: aquest cap de setmana no se celebraran les activitats, algunes de les quals -com el pregó i l’obertura de portes de la Lleialtat Santsenca- s’ajornen fins dilluns. Els espectacles musicals de les fonts i els funcionaments ornamentals diürns de Barcelona es reprendran diumenge.

Els ajuntaments d’arreu de Catalunya també van cancel·lar ahir els actes públics previstos per a aquest cap de setmana amb motiu dels tres dies de dol decretats per la Generalitat. Entre les activitats suspeses hi ha el concert que havia de fer Manu Guix a l’Obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar, el d’Hombres G a Vilanova i la Geltrú, l’actuació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona a Moià, els actes de Sant Magí a Tarragona i la inauguració de l’exposició Nit i somni a Vilabertran. El Festival de Música Antiga dels Pirineus manté cinc dels sis concerts programats per a aquest cap de setmana. L’únic que no es farà és el de l’Acadèmia Femap, que havia de tenir lloc avui a Berga. En paral·lel, han quedat anul·lades les programacions de la festa Major de Mollet del Vallès, Berga i Albinyana. Altres municipis com Amposta, Castellbisbal, Gironella i Borredà han modificat els respectius programes sense cancel·lar totes les activitats.

Les sales i teatres obren portes

Sota l’etiqueta #notenimpor, clubs i sales de concerts com Razzmatazz o Sidecar aposten per seguir aquest cap de setmana amb la seva programació habitual. Razzmatazz acollirà aquesta nit el concert de Blackwaters, un dels últims hype del rock’n’roll; des de Sidecar -ubicats a la plaça Reial- defensen que la música ha de seguir sonant, “aquí i a tot arreu”. A la mateixa plaça, el Jamboree, tot i haver tancat dijous, va decidir continuar amb la programació del festival Mas i Mas. El mateix passa amb el Palau de la Música, la sala Apolo i Pacha; aquests dos últims oferiran les seves sessions de DJ anunciades a la web.

D’altra banda, el Festigàbal, el festival organitzat per la sala Heliogàbal als jardins de la Sedeta, va decidir cancel·lar la programació dels dos dies, seguint les recomanacions dels veïns del districte de Gràcia. I no són els únics: els responsables del Brunch-In-The-Park asseguren sentir-se dividits entre “el cor i la raó” i opten per no celebrar la seva sessió com a mostra de “sensibilitat, respecte i dol”. Però si preferiu evadir-vos amb la gran pantalla, sapigueu que la Filmoteca continua fidel al seu programa. Igualment, el Maldà seguirà dilluns amb el seu musical Per si no ens tornem a veure, mentre que el Tantarantana ha ajornat fins avui l’estrena de Claqué o no, prevista per a dijous.

Samarreta amb missatge del Barça

L’esport també va dir-hi la seva i equips de tot el món van guardar un minut de silenci abans dels seus entrenaments o partits. Els jugadors del Barça duran la paraula Barcelona en lloc del seu nom a la samarreta en el partit de demà contra el Betis. “Barcelona s’aixecarà i demostrarà un altre cop que bonica que és Catalunya”, va dir Pep Guardiola, tècnic del Manchester City. L’equip de bàsquet universitari Oregon State, a qui l’atac va agafar a pocs metres de la Rambla, va donar gràcies pel suport rebut: “En un moment tan tràgic la gent de Barcelona ens ha obert els braços, els cors i les cases per protegir-nos”.