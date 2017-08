Un dia dramàtic però també de retrobaments

L’àvia de Sant Hipòlit de Voltregà que no va tornar de la Rambla

Ahir va ser un dia difícil per als veïns de Sant Hipòlit de Voltregà, un petit municipi de la comarca d’Osona amb poc més de 3.000 habitants. A primera hora del matí ja sabien que dues de les seves veïnes eren entre les víctimes de l’atemptat a la Rambla de Barcelona. Es tracta d’una mare i la seva filla, de 75 anys i 45 anys, respectivament. La filla va ser traslladada ràpidament a l’Hospital del Mar amb contusions al cap a causa d’un fort traumatisme, però la mare, àvia de dues nenes, estava desapareguda. La mala notícia va saltar al migdia, un cop van començar a arribar els resultats de les autòpsies: P.C., nascuda el 1946 a Sant Hipòlit de Voltregà, era entre les víctimes mortals del terrible atemptat a la Rambla. Segons va confirmar a l’ARA l’alcalde del municipi, Xavier Vilamala, P.C. va ser atropellada pel conductor que va recórrer gairebé 600 metres fent ziga-zagues per la vorera central d’un dels indrets més turístics de la ciutat.

L’alcalde va recordar ahir que la família havia tingut molt mala sort: la filla de P.C. va patir fa anys un accident molt greu a Barcelona, quan va ser atropellada per un cotxe, i el pare -marit de P.C.- va tenir un accident semblant a la C-17. La víctima mortal coneixia molt bé Barcelona, perquè tot i que ara vivia a Sant Hipòlit de Voltregà, va ser la propietària d’una sastreria a Sant Andreu. “Estem sobrepassats”, reconeixia ahir Vilamala. La família de la víctima també té una hamburgueseria a Manlleu (Osona), que ahir va romandre tot el dia tancada en senyal de dol.

Tant l’alcalde com la resta de regidors del municipi van mostrar ahir la seva repulsa més contundent per l’atropellament massiu a Barcelona, i van expressar “l’absoluta solidaritat amb les víctimes i persones atropellades”. També “van encoratjar i agrair la gran tasca de les forces de seguretat i professionals mèdics” que treballen a la zona dels fets. Les banderes del balcó de l’Ajuntament van onejar a mitja asta en senyal de dol i ho faran durant tres dies.

Omella: “El millor consol, el silenci”

La filla de P.C., ingressada ahir a l’Hospital del Mar, va ser un dels ferits que van rebre la visita del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va voler traslladar el seu suport als afectats i les seves famílies. Puigdemont hi va arribar acompanyat de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el conseller de Salut, Toni Comín. També es va desplaçar fins a l’hospital l’arquebisbe de Barcelona i cardenal Joan Josep Omella. “Hem volgut traslladar unes paraules de consol als ferits i a les famílies. I sobretot als nens, que són tan innocents”, va dir l’arquebisbe, que va afegir: “Tot i que de vegades el millor consol és el silenci”. El mossèn de l’Hospital del Mar, Patrick Stref, va traslladar també l’ànim a les famílies, però es va expressar en la mateixa línia que l’arquebisbe: “No hi ha paraules que puguin fer que una mare deixi de plorar perquè el seu fill ha mort”, va lamentar.

Entre els ferits ingressats a l’Hospital del Mar, 16 en total, hi havia també una família del Vendrell (una tieta amb les dues nebodes, que tenien la mare ingressada a Sant Pau), una noia italiana, cinc membres d’una família alemanya i cinc membres més d’una família filipina. A les 12 del migdia tot el personal mèdic de l’Hospital del Mar va sortir a fer un minut de silenci en homenatge a les víctimes. Algunes infermeres s’abraçaven mentre la gent reunida a la recepció aplaudia el personal mèdic. L’escena es va repetir en més hospitals.

L’atemptat de l’Estat Islàmic a la Rambla de Barcelona va causar víctimes i pànic. Algunes famílies que hi passejaven en el moment de l’atac es van separar i, en alguns casos, ahir encara no havien aconseguit retrobar-se. D’altres, en canvi, van tenir més sort i ahir ja van poder deixar enrere els nervis i la por viscuts. És el cas d’una mare que va ser ingressada a l’Hospital de Sant Pau. No sabia res de les seves filles ni de la seva germana, amb qui passejava tranquil·lament fins que van veure una furgoneta blanca baixant pel bell mig de la Rambla. Després del pànic per la incertesa, els hospitals les van poder identificar totes ràpidament i van informar la mare que les filles i la germana estaven sanes i estàlvies. Les havien traslladat a l’Hospital del Mar. Totes quatre, vingudes del Vendrell, havien passat la tarda pel centre de Barcelona. El pare, que en el moment dels fets treballava, va córrer ahir d’hospital en hospital per veure la seva família.

La incertesa sobre què havia passat amb els familiars va sumar angoixa a les víctimes. Per això els serveis interhospitalaris intentaven identificar i informar amb la màxima rapidesa possible víctimes i ferits. El pas següent era aconseguir reubicar les famílies perquè estiguessin al mateix hospital, sobretot en els casos en què tota la família estava ingressada. “Hi ha famílies en què un dels membres no està ingressat, aleshores és l’enllaç entre els que sí que ho estan”, explicaven fonts del departament de Salut. La feina va ser dura perquè el nombre de ferits era elevat, asseguraven les mateixes fonts. En total, l’atemptat a Barcelona va causar 13 morts i 120 ferits, 61 dels quals ja havien rebut l’alta ahir a la tarda. Les víctimes són de 34 nacionalitats. Els ferits confirmats són 26 francesos, 4 australians, una família grega, 3 marroquins, un xinès i un colombià. També hi ha espanyols. I entre les víctimes mortals hi ha un italià, un portuguès, un argentí i tres espanyols.

En el cas del Marroc, l’agència oficial MAP explicava que l’atac havia afectat 3 marroquins: un nen de 6 anys anomenat Abobakr, que està en estat “molt crític”, i el seu pare, Omar. La família era a la ciutat fent turisme. La tercera persona ferida és Rquia Ouhou, de 43 anys i resident a Espanya. La notícia xoca amb el silenci del consolat del Marroc, de les ambaixades i del govern marroquí, que ahir no van fer declaracions sobre els ferits o sobre la procedència marroquina dels sospitosos de l’atemptat. L’atac també va mostrar la cara més solidària de desenes de persones que des de dijous a la tarda s’acumulen per donar sang, fer de traductors o, simplement, acompanyar els ferits en tot el que necessitin. “Es tracta de col·laborar i ajudar en tot el que puguem. Fer-ho és la nostra obligació com a ciutadans”, va explicar colpit Houssen Khaled, veí del barri de la Pau, que ahir al matí esperava per donar sang a l’Hospital de Sant Pau. Cada matí passa per davant del centre per anar a la platja: en canvi, ahir va decidir canviar la rutina per “ajudar d’alguna manera”. No va ser l’únic que va canviar la platja per anar a donar sang. Patrick Stref, capellà de l’Hospital del Mar, relatava com venia gent de la platja a preguntar si podien donar sang. És el cas de la Camilla i la Cecilia, dues joves turistes del Regne Unit que dijous eren a pocs carrers de la Rambla quan va tenir lloc l’atemptat. La solidaritat, però, s’ha de mantenir les setmanes vinents, recordaven els responsables del Banc de Sang i Teixits.

D’altra banda, la traductora Sònia Caballero també es va acostar a l’Hospital del Mar per oferir ajuda a les famílies estrangeres que ho necessitessin, tot i que la direcció del centre hospitalari va informar que estaven coberts pels serveis de protocol oficials.

Viatge romàntic frustrat de Venècia a Barcelona

Entre els ferits de l’Hospital del Mar hi havia ahir una noia italiana de 21 anys. Ella i el seu nòvio, de 25 anys, havien viatjat des de Venècia fins a Barcelona per passar les vacances plegats. El Luca, amic de la família de la noia, explicava ahir des de l’hospital que la noia té una cama i un braç trencats. “Ella està bé, en la mesura del possible, però està molt preocupada perquè no troben el seu nòvio, que era amb ella a la Rambla”. Ahir a la tarda encara no l’havien trobat. “Esperem que sigui en un altre hospital”, deia el Luca a l’ARA, tot i que poques hores després es confirmava que el noi de 25 anys era entre les víctimes mortals que va deixar l’atemptat de l’Estat Islàmic.

Busquen un nen australià de 7 anys

Entre els que ahir estaven desapareguts hi havia també un nen australià de 7 anys. La seva família va llançar una crida a les xarxes socials per intentar trobar-lo. L’avi, Tony Cadman, va explicar a Facebook que la mare estava ingressada greu -però estable- en un hospital de Barcelona, però que al nen no l’havien trobat. “Màxima difusió”, va demanar. La ministra d’Exteriors australiana, Julie Bishop, va confirmar que quatre australians van resultar ferits en els atemptats, i un cinquè estava desaparegut. També seguia desaparegut ahir al vespre el nord-americà J.T., que era a Barcelona amb la seva parella. La família del noi en va difondre la fotografia a les xarxes per intentar trobar-lo. Segons va explicar el cunyat a ABC News, el matrimoni era a la Rambla però es va separar minuts abans de l’atac perquè ell necessitava anar al lavabo. La seva dona, ingressada ara a l’hospital, es va quedar comprant records i va poder refugiar-se en una botiga. Al llarg del dia d’ahir, 24 metges forenses del departament de Justícia treballaven incansablement per fer les autòpsies a totes les víctimes i poder identificar-les.