“La sensació era d’horror total”

Stanna Marias-Capet

“Estàvem baixant per la Rambla amb la meva família en direcció a l’hotel, que el tenim al costat del Mercat de la Boqueria, quan, de cop, hem vist com una furgoneta de color blanc anava pel mig del passeig atropellant a tothom qui trobava. Tenia el paraxocs ple de sang de les persones que ja havia atropellat. Tothom cridava i corria, m’he quedat parada de la por que tenia. Jo només he vist el conductor quan m’ha passat pel costat: portava ulleres fosques, amb una barba d’uns tres dies i una samarreta de màniga curta. Hem intentat amagar-nos en algun restaurant però no ens deixaven entrar perquè havien tancat les persianes, així que ens hem quedat fora. Al final hem entrat en aquest bar del Raval”.

Patricio Bustamante

“Havia quedat amb un amic a les 17 h a la font de Canaletes. Era al bar Zurich, de la plaça Catalunya, i estava a punt de creuar el carrer Pelai. Però el semàfor ha començat a parpellejar i he pensat: és igual, vaig amb temps, m’espero. No he creuat. El semàfor dels cotxes s’ha posat verd i han començat a passar, alguns en direcció a la Rambla i d’altres cap a la plaça de Catalunya. Just quan el meu semàfor s’estava a punt de posar en verd una furgoneta que venia pel carrer Pelai ha girat de manera violenta cap a la Rambla i ha entrat pel passeig del mig, per on caminen els vianants. Aleshores he sentit el soroll d’un atropellament. Era un soroll infernal. He mirat i he vist tres o quatre persones per terra i la gent ha començat a cridar i a córrer. Jo pensava que era un accident, però de sobte he pensat que la furgoneta ja no hi era. Havia baixat Rambla avall a tota velocitat. Els primers a arribar han sigut uns policies que estaven controlant la zona. Eren a 20 metres d’on ha passat tot i han començat a ajudar els ferits i a fer fora la gent. Jo m’he amagat una bona estona en un portal de la Rambla. L’amic amb qui havia quedat pujava per la Rambla i m’ha dit que ha vist gent volant. En aquell moment hi havia moltíssima gent. Realment era el lloc perfecte per fer una cosa així”.

Heike i Manu

“És el quart cop que venim a Barcelona. Hem agafat el metro per tornar de la Barceloneta i hem baixat a Urquinaona. El nostre company de viatge, el Günter, anava fins al passeig de Gràcia per enllaçar amb la línia verda i arribar fins al Liceu, on tenim l’hotel. Hem vist com desallotjaven la plaça de Catalunya i la Rambla i hem intentat contactar amb el Günter, però no podíem. A l’hotel ens ha dit que no havia arribat i hem començat a patir per si ell era una de les víctimes. Hem anat fins al carrer de l’hotel, on ens hem quedat dues hores esperant. El Günter ha aparegut sa i estalvi caminant. Ens hem abraçat i ens ha explicat que quan anava a sortir de la parada de Liceu hi ha entrat una estampida de gent. Des de l’estació la policia cridava a la gent que no sortís a l’exterior”.

Adal Márquez

“Era al local quan he sentit el cop de la furgoneta contra un quiosc. També hem sentit trets. Una vintena de persones ens hem confinat a dins de la cocteleria. Dues tenien taques de sang”.

Laia Cutrina

“Era a l’Starbucks de la plaça Catalunya amb una amiga i m’ha trucat la meva mare. Ella passejava amb el meu pare per la Rambla quan els ha passat una furgoneta a tot drap envestint tota la gent que es trobava. Ells han estat a punt de ser atropellats, però per sort estan bé. Mentre esperava els meus pares a la porta del Desigual hem vist un munt de gent que corria desesperada i entraven a les botigues i als locals. Nosaltres ens hem quedat al soterrani de la botiga Desigual de la plaça Catalunya, d’on la policia no ens deixava sortir”.

Silvia

“A la botiga s’hi han confinat unes 200 persones, totes a la planta superior, des que s’ha produït l’atemptat. Algunes s’han posat a plorar i d’altres han patit atacs d’ansietat. Una gran part eren nens, que no entenien la situació, i els seus pares es posaven cada cop més nerviosos. Els Mossos ens han advertit que ens mantinguéssim allunyats de les finestres i que bloquegéssim les sortides d’emergència. Quan he baixat al magatzem a buscar una bossa per a una senyora que s’estava marejant he vist que a fora davant d’un local hi havia un policia amb una metralleta i dos més al seu costat. La sensació era d’horror total. Tenia por. Des de l’empresa ja et preparen per a situacions com aquesta, però al final diuen que mai passarà. El que més angoixa genera és la falta d’informació”.

Isabel Arenas

“Treballo a l’edifici Generali de la plaça Catalunya i he començat a sentir crits a fora al carrer. Hem sortit amb els companys de feina a la terrassa i hem vist gent per la plaça corrent a amagar-se als edificis de la zona. No sabíem què fer, si quedar-nos amagats o sortir. Al final la policia ens ha vingut a buscar perquè desallotgéssim l’edifici perquè no era segur”.

Juani

“Anàvem amb el meu company amb el carro de neteja de l’Ajuntament per la Rambla. A les cinc l’hem aparcat per fer la nostra pausa a l’hora de berenar i, asseguts des d’allà, hem vist com passava la furgoneta blanca. Tothom estava molt nerviós, els ferits queien com mosques, ha sigut molt impactant i trist. Al principi no ens crèiem que pogués ser veritat. És d’aquestes coses que quan les veus per la televisió no et planteges que et pugui passar a tu ni que ho puguis arribar a viure mai. I allà ho teníem, algun sonat que estava repartint trets intentant tocar tanta gent com fos possible [un dels rumors que va córrer]. Hem hagut de deixar el carro de la neteja allà al mig i hem començat a córrer per dins del barri del Raval. De seguida l’amo d’un bar ens ha fet entrar al seu local per amagar-nos. Estem esperant què hem de fer ara”.

Antonio Vito

“Estava conversant amb dos clients a dins del restaurant i he vist una furgoneta blanca passant a tota velocitat pel carril central de la Rambla. Devia anar a uns 80 o 100 quilòmetres per hora. Just després hem vist una estampida de gent que fugia i que fins i tot ha arribat a aixecar polseguera. Ha sigut esgarrifós. Després ens hem confinat a dins del restaurant, tots els treballadors i també molta gent del carrer. No sé quantes persones érem a l’establiment, però el local té dues plantes i estava ple de dalt a baix”.