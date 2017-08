Mor ofegat un jove de 21 anys a la piscina municipal de Gardeny, a Lleida

Un jove de 21 anys, veí del barri de la Mariola de Lleida, va morir ofegat dimecres al vespre a la piscina municipal de Gardeny. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc a les 20.30 h, quan la instal·lació ja havia tancat al públic. El jove hauria saltat la tanca per accedir al recinte i banyar-se a pesar que no sabia nedar. Van ser familiars del mateix jove els que van treure'l de l'aigua quan van veure que s'havia ofegat. Sembla que el noi ja era mort, però tot i això el van portar a l'Hospital Arnau de Vilanova. És per aquest motiu que els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) no van arribar a intervenir en el succés. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i han iniciat diligències.

L'alcalde accidental de Lleida, Joan Gómez, ha explicat que la víctima va accedir a la piscina un cop el recinte ja estava tancat -entre les 19.30 i les 20.00 h- acompanyat, com a mínim, de dos amics, que van ser els que van avisar la família quan es van adonar que el noi tenia problemes. Gómez també ha confirmat que no era la primera vegada que el noi es banyava a la piscina municipal de Gardeny fora de l'horari d'obertura.

El d'aquest jove veí de la Mariola és el primer ofegament mortal en una piscina municipal a la demarcació de Lleida aquest estiu. Amb anterioritat s'havien produït els casos de dos menors a Mollerussa i Guissona, que van estar a punt d'ofegar-se a les instal·lacions municipals, però la ràpida intervenció del SEM ho va evitar.