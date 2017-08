Un centenar d'alcaldes lleidatans s'adhereixen al manifest en defensa de la pagesia

El manifest en defensa de la pagesia consensuat fa uns dies a Torrelameu (Noguera) i que es va donar a conèixer públicament ahir a la nit a Alcarràs (Segrià) compta ja amb l'adhesió de prop d'un centenar d'alcaldes lleidatans. El document planteja propostes "tangibles i possibles" i, en aquest sentit, insta les administracions a activar diverses mesures en el sector de la fruita de pinyol davant de la crisi de preus en què es troba immers.

L'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, va ser l'encarregat de llegir el manifest i va assenyalar que "el document vol ser aglutinador" i que "s'inicien així un seguit d'accions per tal d'anar fent pressió des del món local cap a instàncies supramunicipals".

D'aquesta manera, el document insta les administracions competents a prendre mesures reguladores extraordinàries "perquè els cultius i la seva viabilitat no col·lapsin de producció el mercat i es garanteixi la viabilitat de les empreses i, en conseqüència, el futur dels nostres pobles". Així mateix, demana que s'estableixin mecanismes per afavorir el control i el compliment de les normes, i que s'impedeixi la venda a pèrdues i es garanteixi el control de la competència de mercat. El manifest també reclama la creació d'una taula on hi hagi representades totes les parts del sector amb l'objectiu de marcar específicament un full de ruta amb les estratègies necessàries perquè la situació actual no es pugui tornar a repetir.

Al final de l'acte es van repartir més d'un centenar de banderoles amb el lema "Pel futur dels pobles, defensem la pagesia" entre els presents que també es faran arribar a diferents punts de les comarques lleidatanes per tal que es col·loquin en balcons i llocs visibles dels ajuntaments.

Al marge d'aquesta iniciativa, aquest dimecres els consells d'alcaldes del Segrià i la Noguera també van aprovar manifestos de suport a la pagesia per la crisi de preus de la fruita dolça. El consell d'alcaldes de les Garrigues preveu fer el mateix al setembre.