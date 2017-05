L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'La força contra la raó'

Aquest matí, la secretària general del PP i ministra de Defensa, Cospedal, ha assegurat: “El 9-N no es repetirà, farem tot el que calgui per evitar-lo”.

Cospedal: "El 9-N no es repetirà, farem el que calgui per evitar-lo"Per un cantó és la resposta de fermesa del govern espanyol a la posició igualment ferma del govern de la Generalitat. Puigdemont diu: “Volem pactar el referèndum; ara, si no hi ha acord, el farem igualment”. El govern espanyol necessita dir als seus votants, a l’opinió pública, als catalans, a les ambaixades, que l’impedirà.

Les posicions són les mateixes, però el to del llenguatge va escalant. Cospedal va dir que el referèndum era com un cop d’estat. L’ús de les expressions ‘cop d’estat’, ‘dictadura’ o ‘colpisme’ és de manual: estan preparant el terreny polític i d’opinió pública per intervenir per la força, judicial, policial, mediàtica, i qui sap si alguna cosa més tractant-se de la ministra de Defensa; de fet, cito textualment, la ministra ha dit que tenen “tots els instruments al seu abast". El govern i els mitjans que l’acompanyen en l’operació contra el referèndum tracten de deshumanitzar el Procés i desfigurar-lo fins a convertir-lo en el mal absolut, que cal extirpar.

Hi ha una versió d’aquest avís de la ministra de Defensa amb un matís diferent, per exemple, al web d’’ El País’. Diu: “El govern espanyol avisa que farà servir tots els seus mitjans per evitar una altra imatge com la del 9-N”.

És molt interessant l’ús de l’expressió “evitar una altra imatge”, o sigui: la idea que el poble català és una subjecte polític sobirà que vota com vol que sigui el seu estatuts jurídic, el que vol dir modificar o no la seva relació jurídica i política amb l’ estat espanyol. Això, el Regne d’Espanya diu que no s’ho pot permetre. Vol dir també que el govern espanyol va quedar molt tocat pel 9-N, davant el món i davant milions d’espanyols, perquè tothom va veure que aquí hi ha molta gent que vol votar i molta gent que vol la independència. Van ser 2,37 milions de persones. Va ser un èxit enorme per a la Generalitat. Rajoy no vol que li sigui dit una altra vegada que aquell dia l’estat espanyol va estar absent de Catalunya.

Aquesta avís de Madrid vol dir que, en contra del que sovint es diu, el 9-N i el procés són, de llarg, el moment més rupturista, més radical, més valent que s’ha donat a Espanya des fa més de 40 anys, des de la mort de Franco.

Torno sobre aquesta frase: fer servir tots els seus mitjans per evitar una altra imatge com la del 9-N. Quina és la imatge del 9-N? Gent votant. Gent anant al seu col·legi electoral. Aquell dia va ser per donar la seva opinió en una urna, normalment, manifestant la seva voluntat sobirana. Això és el que vol impedir per tots els mitjans el govern espanyol. Gent votant.

Quan un estat diu que farà servir tot els seus mitjans ja et pots preparar, perquè un estat, de mitjans en té. I és aquí on tots pensem, calculem, les conseqüències de continuar endavant amb el propòsit de votar, de fins a quin punt és tan important anar a votar com per prendre mal, via suspensió de l’autonomia, ser denunciat, ser represaliat d’una manera o d’una altra. És, amb avisos com aquest, que prenem consciència que potser haurem d’assumir un pes de responsabilitat suplementari per a la defensa dels nostres drets o de la nostra voluntat política. Són avisos per espantar.

Mirin, el moment és delicat i cada dia ho serà més. Però si ens aïllem de la propaganda i ho mirem fredament, la situació és aquesta: hi ha un govern que vol impedir per tot els mitjans que un país voti. Avui, ahir i d’aquí un segle, a tot el món, serà molt clar on era la força i on era la raó.