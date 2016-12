Laurence Freeman: "Vol que li ensenyi a meditar ara mateix?"

Antoni Bassas conversa amb Laurence Freeman, monjo benedictí i creador de la Comunitat Mundial per a la Meditació Cristiana. Freeman explica que “ la meditació és un viatge que va de la ment al cor” i ens ensenya a meditar. “Meditar no és pensar”, li recorda. Freeman és transmissor d'una tradició cristiana que consisteix a agafar una paraula i a repetir-la de manera continuada durant el temps de meditació. Recorda, també, que "la meditació no és només per a creients, sinó també per a tothom". Ressalta la importància de tenir una bona postura durant la meditació. “Cal seure amb l’esquena ben recta. Les mans damunt teu, o sobre els genolls, espatlles relaxades i dedicar uns moments a prendre consciència de la teva respiració”, explica el monjo benedictí. Conclou recomanant a les persones que trobin la seva pròpia rutina en la meditació.