"Cent dies que semblen cent anys": l'actualitat en 10 tuits

1. Sofia Niño de Rivera, actriu i escriptora

Trump está a punto de cumplir sus primeros 100 días de Presidente y su mayor logro ha sido que se sintieran como 100 años. — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) 28 d’abril de 2017

2. Ari Fleischer, secretari de Premsa de la Casa Blanca de George W. Bush

As 100 days approach, I think the real risk to Trump isn't himself or his WH, but whether Congress is a do-nothing Congress. GOP must unite. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 28 d’abril de 2017

“Ara que els 100 dies s’acosten, crec que el veritable risc per a Trump no és ni ell mateix ni la Casa Blanca, sinó que el Congrés és una cambra que no fa res. Els republicans s’han d’unir”

3. Brian Klaas, politòleg de la London School of Economics

Trump thought the hardest job on Earth would be easier and less work than being a reality TV host. Oh. My. God. pic.twitter.com/CWehh408BX — Brian Klaas (@brianklaas) 28 d’abril de 2017

“Trump es pensava que la feina més dura del món seria més fàcil i implicaria menys feina que presentar un 'reality' a la televisió. Oh, Déu meu!”

4. Toni Arago, sociòleg

Pablo Iglesias; Politòleg de professió, proposa una moció de censura, sense enterarase que per demanar això es necessita un substitut. — Toni Arago (@toni_arago) 28 d’abril de 2017

5. Nuria Alabao, periodista i antropòloga

@jfalbertos @pmklose Si quieres cambiar de régimen con quién negocias? Más bien construyes nuevas mayorías q no tengan miedo de la falta de sentido institucional — Nuria Alabao (@nu_alabao) 28 d’abril de 2017

6. Juanlu de Paolis, director de continguts de ‘Salvados’

Bien, el fabuloso plan de Podemos contra el PP es el "circo". Ahora, queremos saber el fabuloso plan de PSOE y Ciudadanos. — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) 28 d’abril de 2017

7. Daniel Montero, periodista

El secretario de Estado de Interior necesita guión para explicar una cita de 15 minutos. Poco más que añadir. #González — Daniel Montero (@monteroblog) 28 d’abril de 2017

8. Luz Sanchis, periodista

Y si pidiésemos todos cita en el ministerio del Interior a ver qué pasa? — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 28 d’abril de 2017

9. Marc Arza, regidor de l’Ajuntament de Reus (PDECat)

Si amb la foto de Maduro i l'estelada volien convèncer indecisos més aviat han fet venir calfreds a molts convençuts. Gràcies, #trueleft! — Marc Arza (@marcarza) 28 d’abril de 2017

