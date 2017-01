"No pot ser un nou 9-N": L'actualitat en 9 tuits

1. Carmen Pérez, sociòloga

Els que s'entesten a dir que el referèndum no pot ser un nou 9-N fan tot el possible per treure'l tot el que el diferencia del 9-N — Carmen P (@maihaviaditque) 3 de gener de 2017



2. Xevi Generó, membre del secretariat general de la CUP

Qui critica @XavierDomenechs per demanar eleccions tb ho haurien de fer quan @KRLS amenaça amb eleccions si no hi ha pressupostos. — Xevi #NiReiNiPor (@xevigenero) 3 de gener de 2017



3. Lluís Gibert, advocat

En comú podem fer moltes coses, però per fer el de sempre i sotmetre'ns als de sempre per no alterar els equilibris de sempre, doncs no cal. — Lluís Gibert (@lluisgibert) 3 de gener de 2017



4. Andreu Barnils, periodista

Quan 9N, volien tres preguntes.Quan eleccions del 27S, que fos referèndum. I ara que tenim referèndum, volen eleccions. #llautó #nocola — Andreu Barnils (@andreubarnils) 3 de gener de 2017



5. Aïda Fadrique, ‘social media manager’

Sóc l'única que troba fora de llocs rebre als Reis Mags amb estelades i fanalets amb estels dins? No seria hora de fer pedagogia seriosa? — Aïda Fadrique ヅ (@Gatadenit) 2 de gener de 2017



6. Oriol Jordan, historiador

Tant poca feina tenim que hem de debatre sobre fanalets? Que cadascú porti el fanalet q vulgui i ja està! — Oriol Jordan (@Suguet) 3 de gener de 2017



7. Gorka Knörr Borràs, consultor d’empreses

Fa temps que no m'agafa de sorpresa que a Barcelona triguin anys en saber què es fa a Vic. Per exemple, portar estalades a la Cavalcada. — Gorka Knörr Tram 40 (@GorkaKB) 3 de gener de 2017



8. Meritxell Aranda, periodista

El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del #Yak42. Han pasado 13 años! Ministro Trillo sigue de embajador en Londres — Meritxell Aranda (@MeritxellAranda) 3 de gener de 2017



9. Iñigo S. Ugarte, periodista