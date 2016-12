"Foto d'unitat": l'actualitat en 9 tuits

1. Israel, tuitaire

#CimeraReferèndum Avui interessa foto d'unitat davant premsa intl. El temps posarà les coses a lloc.Siguem persistents i no defallim — Israel (@Israelpintura) 23 de desembre de 2016

2. Pilar Carracelas, periodista

Referéndum pactat? Bona idea! Jo enviaria a Madrid a demanar-lo una delegació encapçalada per Artur Mas, Carod-Rovira I Manuela de Madre. — Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) 23 de desembre de 2016

3. Sergio de Maya, politòleg i professor associat a la UB

És absolutament fals afirmar que hi ha un referèndum possible (unilateral) i un que no (acordat). Els dos ara mateix són inviables. Els dos. — S d M (@ayameds) 23 de desembre de 2016



4. Lídia Cervantes, tuitaire

Si el que no pot ser, no pot ser. I a més és impossible... Per què els unionistes es posen tan nerviosos amb aquesta cimera?...😈

#DivendresTV3 — Lídia Cervantes... (@CemarLidia) 23 de desembre de 2016

5. Jordi Sànchez, president de l’ANC

Els qui no volen referèndum, anuncien avui data judici #9n per enpetitir la cimera. No ens fareu callar. Som majoria, al carrer i a les urnes — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 23 de desembre de 2016



6. Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern

Del 6 al 10 de febrer explicarem al TSJC que la gent volia votar i que vam fer el possible perquè ho poguessin fer. I que #hotornariaafer — Joana Ortega (@joanaortega) 23 de desembre de 2016



7. Santi Demajo, biòleg i doctorand en biomedicina

ERC rebutja pressupost de BCN no pel seu contingut sinó perquè CSQP no recolza el pressupost de JxSí. 100% partidime, 0% pensar en BCN. #pleBCN — Santi Demajo (@SantiDemajo) 23 de desembre de 2016



8. Oriol Duran, cap de premsa d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona

Si el pressupost @gencat no té res a veure amb BCN per què @adacolau retreu a ERC I CUP vot al Parlament quan diuen 'no' al seu pressupost? — Oriol Duran (@Odtor) 23 de desembre de 2016



9. Roger Senserrich, politòleg