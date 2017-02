Entre l'oferta i l'amenaça: l'actualitat en 10 tuits

1. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Nova advertència del TSJC. La judicialització és tota l'oferta de diàleg de Madrid. Però no hi ha amenaces que puguin impedir el #Referèndum pic.twitter.com/vvaqTFHC9l — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de febrer de 2017

2. Pep Fuster, tuitaire

@KRLS @junqueras No hi ha amenaces que puguin impedir el referèndum però... el podran impedir mitjançant ofertes, com la d'un nou finançament? — Pep Fuster (@pepfusterbm) 21 de febrer de 2017

3. Marc Sanglas, diputat al Parlament (ERC) i secretari de política municipal d’ERC

Mentre Soraya, Millo i Albiol no s'aclareixen sobre converses secretes o no, els catalans seguim patint la manca d'inversions a Rodalies — Marc Sanglas JxS (@msanglas) 21 de febrer de 2017

4. Cris, tuitaire

Cómo va a darnos miedo el 155 o la Guàrdia Civil si estamos acostumbrados a Rodalies? — Cris (@gallifantes) 21 de febrer de 2017

5. Joan Queralt, jurista

Rajoy enfría las expectativas de una oferta a Cat https://t.co/YKq68Y7vgI. Las conversaciones discretas eran para pedir donde estaba el baño — Joan Queralt (@JoanQueralt) 21 de febrer de 2017

6. Mònica, tuitaire

En això de les converses secretes el més significatiu és les ganes d'explicar-ho dels uns i les ganes de negar-ho dels altres — Mònica (@MnicaSola) 21 de febrer de 2017

7. Lluís Marco, actor

CIUDADANOS sorprendido que el PP incumpla lo firmado, que le pregunten al Sr.Mas que llevan 30 años incumpliendo compromisos con Cataluña — Lluis Marco (@LluisMarco1) 21 de febrer de 2017

8. Sophie McNeil, corresponsal d’ABCNews al Pròxim Orient

“Les vides de 74 persones que somiaven amb una vida millor han acabat a les platges de Líbia. #wecantsaywedidntknow”

9. Brian Klaas, investigador al London School of Economics

“El president Obama ha tingut tres assessors nacionals de seguretat en vuit anys. Trump n’ha tingut tres en un mes. Ep, una «màquina ben ajustada»”

President Obama had three National Security Advisors in eight years. President Trump has had three in one month. Yep, a "fine-tuned machine" — Brian Klaas (@brianklaas) 21 de febrer de 2017

10. Ian Bremmer, politòleg, president d’Eurasia Group

“Que els membres de gabinet contradiguin Trump cada dia fa impossible entendre la seva política. Però l’alternativa seria encara pitjor”