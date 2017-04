"Quina és la diferència amb Rajoy?": l'actualitat en 10 tuits

1. Ana Pardo de Vera, directora de ‘Público’

2. Jesús Maraña, periodista

3. Gerardo Tecé, escriptor

4. Íñigo Errejón, diputat al Congrés (Podem)

5. Rosa María Artal, periodista

6. Ana Tudela, periodista

7. Simon Nixon, cap d’opinió del ‘Wall Street Journal’

“Macron ha sigut la figura política més interessant de França els últims 5 anys. Fins i tot sent empleat de l’Elisi ja tenia una clara habilitat per crear un cert clima polític”

8. Josep Àngel Guimerà, professor de comunicació i TIC de la UAB

9. María Muñoz, assessora financera

10. DaMarcus Beasley, futbolista

Jus watched el clásico again n still cant see how its a debate that Messi is the best n the world! Can Ronaldo still beat a player 1v1?🤷🏾‍♂️