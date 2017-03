"Homenatge a la importància de la UE": l'actualitat en 10 tuits

1. Edu Bayón, politòleg

Hoy se cumplen 60 años del Tratado de Roma. El proyecto europeista sigue vigente, al igual que la necesidad de una Europa federal. pic.twitter.com/TOKOAcD45J — Edu Bayón (@edubayon_) 24 de març de 2017

2. Miro Cerar, primer ministre eslovè

#EU60 in #Rome is a tribute to importance & achievements of #EU. Too often we forget that through history this was an area torn by conflict. pic.twitter.com/pO1t2ZYb59 — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 24 de març de 2017

“El 60è aniversari del Tractat de Roma és un homenatge a la importància i als objectius assolits per la UE. Massa sovint ens oblidem que durant la història aquesta havia estat una terra dividida pel conflicte”

3. Manon Dufour, especialista en energies renovables

“Vull una Unió Europea que sigui forta i sostenible perquè no pot ser una cosa sense l’altra. #EuropeWeWant #EU60”

4. Ruth Gumbau, periodista

Com per explicar-li un secret a García-Margallo — Ruth Gumbau (@RuthGumbau) 24 de març de 2017

5. Xavier Bonastre Thió, periodista

No li passarà absolutament res. És més. Serà considerat un heroi. Per la unitat d'Espanya, tot està justificat. #margallo — Xavier Bonastre Thió (@XaviBonastre) 24 de març de 2017

6. Pep Solé Vilanova, comercial

Estem perduts, la Fiscalia ha descobert que a Catalunya volem fer un referèndum. pic.twitter.com/dGnKxbAL0X — Pep Solé Vilanova (@pepsoleV) 24 de març de 2017

7. Josep Costa, lletrat i professor de teoria política (UPF)

No són conscients de fins a quin punt deslegitima l'Estat que les institucions actuïn contra una part dels ciutadans, com si ja no ho fossin — Josep Costa (@josepcosta) 24 de març de 2017

8. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’

Tot plegat és qüestió de convicció:ampliar la base social,resistir embats,treballar per l'objectiu,renunciar a personalismes #independència — Montserrat Tudela (@MTudela) 24 de març de 2017

9. Ángel Iturriaga, doctor en història, professor i escriptor

Un año sin Johan Cruyff, un hombre que cambió el fútbol en el campo y en el banquillo. Un genio que rescató al Barça en tres etapas. pic.twitter.com/qDJSagrXKp — Ángel Iturriaga (@anituarco) 24 de març de 2017

10. Olga Suanya, antropòloga i periodista