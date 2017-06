"Les ambigüitats s'han acabat": l'actualitat en 9 tuits

1. Glòria Planas, advocada

No puc entendre com a 24h del #DataiPregunta un dels principals partits del país encara no s'ha definit pel Sí o el No i #tirapilotesfora — Glòria Planas Bas (@Gloriaplanas) 8 de juny de 2017

2. Octavi Nonell, administratiu

L’anunci de la data i la pregunta del referèndum posarà tothom al seu lloc.

Les ambigüitats s'hauran acabat.

Ara és l'hora dels arguments — Octavi Nonell ll⭐ll (@Pepsina_Mataro) 8 de juny de 2017

3. César Alcalá, regidor del PP a la Roca del Vallès

Guardiola sobre el referéndum: "No vengo a pedir el 'sí' o el 'no' sino que se pueda votar". Otro iletrado. Es que no se puede, es ilegal. — cesar Alcala (@alcalacesar1965) 8 de juny de 2017

4. Montse Forga, advocada

Quan diuen q hem de fer pedagogia amb això del #procés em miro a un munt de gent major d'edat i penso..

..no podrien venir apresos de casa? — montse forga (@montseforga) 8 de juny de 2017

5. Ignasi Calvo, periodista

Alguna no cosa no entenc... L'amnistia és anticonstitucional però els que es van acollir no hauràn de pagar el que constitucionalment deuen. https://t.co/Fy5QVc8umK — Ignasi Calvo (@IgnasiCalvo) 8 de juny de 2017

6. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Dia històric per Barcelona: per fi es fa efectiva una llarga reivindicació del barri i la ciutat. Tanquem la Model. Comença una nova etapa! pic.twitter.com/zqqZl3ryyW — Ada Colau (@AdaColau) 8 de juny de 2017

7. Silvio Falcon, politòleg

El tancament de la presó Model ha d'anar acompanyat d'un nou ús de l'espai que comporti més serveis pels veïns del barri. — Silvio Falcón (@silviofalcon) 8 de juny de 2017

8. Eulàlia Reguant, diputada al Parlament (CUP)

Tanca un edifici en mal estat, bé. Però el número de presos no ha disminuit i la política penitenciària és la mateixa. — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 8 de juny de 2017

9. Olga Suanya, periodista i antropòloga