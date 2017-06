Dilluns de geopolítica al Pròxim Orient: l'actualitat en 9 tuits

1. Heidi N. Moore, editora experta en finances de ‘Mashable’

Hypocrisy of Saudi Arabia and Egypt is incredible. They're mad bc Qatar supports Muslim Brotherhood. While Saudi Wahhabism is a root of ISIS https://t.co/ZAE5hzzkoy — Heidi N Moore (@moorehn) 5 de juny de 2017

“La hipocresia de l’Aràbia Saudita i d’Egipte és increïble. Estan enfadats amb Qatar perquè donen suport als Germans Musulmans. I mentrestant el wahhabisme saudita és l’arrel de l’Estat Islàmic”

2. Mikel Ayestaran, periodista

Arabia Saudí y Qatar rompen relaciones y los primeros que lo pueden pagar (para variar) serán los sirios https://t.co/u6dZ44BQyp — mikel ayestaran (@mikelayestaran) 5 de juny de 2017

3. Amr Khalifa, columnista del ‘Middle East Eye’

MENA: a bunch of corrupt leaders fighting a bunch of corrupt dictators with their people in the middle paying the highest price. — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) 5 de juny de 2017

“MENA [l’acrònim anglès per al Pròxim Orient i el Nord d’Àfrica]: un grup de líders corruptes lluitant contra un grup de dictadors corruptes amb la seva gent al mig pagant-ne el preu més alt”

4. Iyad el-Baghdadi, activista de la Primavera Àrab

Inter-Arab relations at their worst point in decades. — İyad el-Baghdadi (@iyad_elbaghdadi) 5 de juny de 2017

The world is moving towards more integration and coalition building. The Arab world moving boldly in the opposite direction. — İyad el-Baghdadi (@iyad_elbaghdadi) 5 de juny de 2017

“Les relacions en el món àrab estan en el seu pitjor moment en dècades. El món es mou cap a més integració i construcció de coalicions. El món àrab és mou amb determinació en la direcció oposada”

5. Javier Espinosa, corresponsal a l’Àsia

“Els llibres de text que feia servir l’Estat Islàmic el 2014 a Síria venien de l’Aràbia Saudita, no de Qatar. I això no és una opinió o una suposició”

6. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

Amb la data i la pregunta aquesta setmana a Madrid embogiran. Keep calm! A la nostra, suport a @KRLS i @junqueras i cap sectarisme! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 5 de juny de 2017

7. Mar Calpena, periodista

Si la hiperventilació es pogués aprofitar per fer energia eòlica seríem un país molt ric. — Mar Calpena (@mcalpena) 5 de juny de 2017

8. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Ramon Martí i Alsina va pintar el monumental quadre "El gran dia de Girona" sobre el setge de 1809. Ahir vam viure "El gran dia del Girona" — Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de juny de 2017

9. Meritxell R. Lavall, filòloga