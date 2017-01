"Mort inútil i perversa": l'actualitat en 9 tuits

1. Marina Geli, Exconsellera

Aquest any el desig que cal fer realitat és combatre la mort inútil perversa de la misèria, del terrorisme Cal tornar a confiar #Confiat2017 — Marina Geli Fàbrega (@marinageli) 1 de gener de 2017

2. Brahma Chellaney, Analista internacional, professor al Center for Policy Research de Nova Delhi

“Efecte bumerang per a Erdogan, que ha estat instigant el terrorisme a Síria: des de l’octubre del 2015, almenys 400 assassinats a Turquia en atacs terroristes, i pujant...”

Blowback from Erdoğan aiding & abetting terrorism in Syria: Since October 2015, at least 400 killed in Turkey in terror strikes—and counting — Brahma Chellaney (@Chellaney) 1 de gener de 2017

3. Eduard Soler Lecha, coordinador de recerca al Cidob

“Em desperto pensant en Istanbul. Turquia és un objectiu, tots aquells que disfruten de la vida són un objectiu, nosaltres som un objectiu. El 2017 serà un any de resiliència”

Woke up thinking of Istanbul. Turkey is a target, those enjoying life are a target, we're a target. 2017 shall be a year of resilience — Eduard Soler Lecha (@solerlecha) 1 de gener de 2017

4. Alastair Jamieson, periodista de la NBC

“És molt difícil intentar prevenir#un atemptat terrorista i informar-ne#adequadament quan policies i periodistes han sigut arrestats en massa.##Reina #Istanbul”

It is harder to prevent a terror attack, and report them accurately, when police and journalists are arrested en masse #Reina #Istanbul — Alastair Jamieson (@alastairjam) 1 de gener de 2017

5. Javier de Lucas, catedràtic de filosofia política i del dret

El mejor modo de empezar 2017 sigue siendo esta tesis de Honneth. El optimismo es un imperativo moral (y político): https://t.co/P3jzH5yivw — javier de lucas (@xdelucas) 1 de gener de 2017

6. Miquel Aguirre, escriptor

Els rics i els poderosos del món picant de mans la marxa Radetzky des de l'any nou vienès. El 2017 ja ha començat amb ordre i concert. — Miquel Aguirre (@quelaguirre) 1 de gener de 2017

7. Xevi Bardolet, periodista

El #concert d'Any Nou de #Viena és sempre triplement art. Per la #música, per la sala i per l'extraordinària realització televisiva. — Xevi Bardolet (@xbardolet) 1 de gener de 2017

8. Cris, tuitaire

Hacerse mayor es despertarse a las 8 aunque te hayas ido a dormir a las 6. Es una maldición. — Cris (@gallifantes) 1 de gener de 2017

9. Lucía Taboada, periodista