"Cap a un terreny desconegut": l'actualitat en 9 tuits

1. Carl Bildt, exministre d’Exteriors suec

Today Britain officially initiates its journey into the unknown. Highly regrettable, but a fact. https://t.co/VJOG8zNSTN — Carl Bildt (@carlbildt) 29 de març de 2017

“Avui la Gran Bretanya inicia oficialment el seu viatge cap a un terreny desconegut. Se’n poden arribar a penedir molt, però és així”

2. Susana del Río, politòloga i directora del projecte Upgrading Europe

#Brexit todos perdemos,el Reino Unido y la #UE .Ahora, a construir una nueva relación política, econ.Y,sobre todo, pensar en sus ciudadanos. — Susana del Río (@Su_delRio) 28 de març de 2017

3. James Carver, parlamentari britànic (UKIP)

The greatest unquantifiable benefit of #Brexit will be Sovereignty. The re-establishment of the supremacy of our Parliament and our courts. — James Carver MEP (@JamesJimCarver) 29 de març de 2017

“El benefici intangible més gran del Brexit serà la sobirania. El restabliment de la supremacia del nostre Parlament i de les nostres lleis”

4. Matt Haig, escriptor

I am European. That's how I see myself. Brexit wasn't just an idiotic act of political self-harm, it was an attack on our identity. Sad day. — Matt Haig (@matthaig1) 29 de març de 2017

“Soc europeu. Així és com em sento. El Brexit no és només un acte absurd que ens perjudica políticament, també és un atac a la nostra identitat. Un dia trist”

5. Silvio Falcon, politòleg

L'inici de la fi de la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea és només un símptoma de la greu crisi del projecte europeista. — Silvio Falcón (@silviofalcon) 29 de març de 2017

6. Jordi Sànchez, president de l’ANC

Algú pot explicar pq sortida Uk d la UE s'allargarà entre 2 i 10 anys,i Catalunya independent quedaria automàticament fora UE?Prou mentides! pic.twitter.com/H2I1puwS7m — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 29 de març de 2017

7. Lourdes Ciuró, diputada al Congrés (PDECat)

Sentiments barrejats x expulsió de ntre portaveu @franceschoms.

El que si q tinc clar: Espanya ha vist consumar un atemptat a la democràcia pic.twitter.com/AqIMpE28cw — ***Lourdes Ciuro *** (@lciuro) 29 de març de 2017

8. Manel Gallart, arqueòleg i professor d’història

Si la CUP no hagués fet a plegar a Mas ara tindriem President inhabilitat i aconteixements precipitats.

Som uns cracks perdent oportunitats — Manel Gallart (@manelgallart) 29 de març de 2017

9. Eulàlia Reguant, diputada al Parlament (CUP)