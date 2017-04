Units i pragmàtics: l'actualitat en 9 tuits

1. Chris Morris, corresponsal de la BBC

EU leaders are unified in expressing unity at summit called to finalise united position on Brexit negotiations with UK. Hope that's clear. — Chris Morris (@BBCChrisMorris) 29 d'abril de 2017

"Els líders de la UE estan units expressant unitat a la cimera convocada per tancar una posició unitària en les negociacions amb el Regne Unit respecte al Brexit. Espero que hagi quedat clar"

2. Pep Martorell, físic i doctor en ciència de la computació

En política europea, sempre s'acaba imposant el pragmatisme. I els interessos. Sempre. https://t.co/cfx1155dx6 — Pep Martorell #SÍ (@pepmartorell) 29 d'abril de 2017

3. Alex, tuitaire

brexit is kinda like when a kid thinks they're too good for their group of mates, leaves them, then ends up with no friends — alex (@indiealexx) 29 d'abril de 2017

"El Brexit és una mica com quan un nen pensa que és massa bo per a la seva colla d'amics. Els deixa, i acaba sense amics"

4. Philipp Kleinert, estudiant de doctorat a Oxford

Stop calling " #Brexit bill" or "exit fee" what is just a reflection of joint budget commitments that UK agreed on within #EU — Philipp Kleinert (@PTKleinert) 29 d'abril de 2017

"Pareu de dir-ne 'la factura del Brexit' o 'la taxa de sortida' al que és només el reflex del compromís de pressupost conjunt que el Regne Unit va acordar amb la UE"

5. Javi López, eurodiputat (PSC)

La equidistancia sólo consigue normalizar a Marie Le Pen y posibilitar su victoria mediante la abstención. Error histórico que ya conocemos. — Javi López (@fjavilopez) 29 d'abril de 2017

6. Gina Driéguez, secretària d'igualtat i campanyes de les JERC Baix Llobregat

Evidentment que no m'agrada Macron, però al feixisme se'l combat, a les urnes i al carrer. Sempre. https://t.co/FJkLJMQDQh — Gina Driéguez (@ginadrieguez) 29 d'abril de 2017

7. Ana Navarro, col·laboradora de la CNN

Dear America, good news is, we survived 100 days of Pres. Trump. Bad news is, there are 1,360 days to go. Other than that, happy Saturday! — Ana Navarro (@ananavarro) 29 d'abril de 2017

"Estimada Amèrica, la bona notícia és que hem sobreviscut a 100 dies de president Trump. La dolenta és que en queden 1.360. A banda d'això, que tinguis un bon dia!"

8. Andreu Claret, analista internacional i periodista

L'abraçada entre el Papa i el Gran Imam de Al-Azhar no resoldrà tots els problemes, però val + que totes les encícliques i fatwes plegades. pic.twitter.com/reMNHVwQl8 — andreu (@andreuclaret) 29 d'abril de 2017

9. Carme Forcadell, presidenta del Parlament