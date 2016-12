"2017, grans compromisos": l'actualitat en 10 tuits

1. Salvador Cardús, sociòleg

2. Manel Nadal, adherit a Moviment d’Esquerres (MES)

3. Jordina Freixanet, tècnica del cos superior de la Generalitat

4. Enric Gomà, escriptor i guionista

5. Lara Hermoso, periodista

6. Roc Casagran, escriptor i professor

7. Sal Emergui, corresponsal al Pròxim Orient

8. Alba Ferràs, periodista

9. Raquel Pérez Álvarez, experta en estratègies digitals

10. Donald Trump, president electe dels Estats Units

“Feliç any a tothom, inclosos els meus nombrosos enemics i aquells que em van combatre i van perdre de manera tan desastrosa que ara no saben què fer. Us estimo”

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!