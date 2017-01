"Juntes som més fortes": l'actualitat en 10 tuits

1. Michael McFaul, professor i exambaixador dels EUA a Rússia

I admired the peaceful transfer of power yesterday. And I admire people protesting today. Both very American acts. — Michael McFaul (@McFaul) 21 de gener de 2017

“Ahir vaig admirar la pacífica transició de poder. I avui admiro la gent que protesta. Tots dos són actes molt americans”

2. Ian Bremmer, politòleg, president d’Eurasia Group

Remember: People fall prey to their biases because they don’t want to put in the effort to overcome them. Not because they can’t. pic.twitter.com/ovD6jcwlTV — ian bremmer (@ianbremmer) 20 de gener de 2017

“Recordeu: les persones cauen preses dels seus biaixos perquè no volen fer l’esforç de superar-los. No perquè no puguin”

3. Juan Cruz, periodista

Lo peor del discurso de Trump es que da la impresión de que es lo único que va a seguir diciendo — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) 21 de gener de 2017

4. Juan Antonio Bayona, cineasta

Comentario antipopulista del día: el pueblo da el poder a los mandatarios, que no al revés. — JA Bayona (@FilmBayona) 21 de gener de 2017

5. Anna Bosch, periodista

No es nuevo, pero hoy se vuelve a visualizar. Los Estados Unidos son una sociedad dividida. Todos los presidentes prometen unidad. — Anna Bosch (@annabosch) 21 de gener de 2017

6. Hillary Clinton, excandidata demòcrata a la presidència dels Estats Units

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 de gener de 2017

“Gràcies per defensar, parlar i manifestar-vos pels nostres valors, @womensmarch. Més important que mai. Crec de debò que juntes som més fortes sempre”

7. Montserrat Boix, periodista

Menudo contrate las imágenes de las marchas de mujeres en la calle de Washington y Trump y su familia en misa en la catedral. — Montserrat Boix (@montserratboix) 21 de gener de 2017

8. Eduardo Vírgala, catedràtic de dret constitucional

Leyendo twitter uno saca la impresión de que los EEUU eran hasta ayer el reino de la igualdad y de la amistad entre los pueblos — Eduardo Vírgala (@eduardovirgala) 21 de gener de 2017

9. Jordi Sànchez, president de l’ANC

El judici del #6f mai hauria d'existir. És un judici contra tot un país i el mandat democràtic de les urnes. Som-hi https://t.co/Oye1dwukZ5 pic.twitter.com/ReIA2fUXNp — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 21 de gener de 2017

10. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’