"Califa Erdogan": l'actualitat en 10 tuits

1. David Meseguer, periodista

2. Brian Klaas, politòleg a la London School of Economics

Turkey's accelerated slide toward dictatorship undercuts a prominent moral leadership/soft power aspect of NATO: democracy in all members.

“La ràpida davallada de Turquia cap a una dictadura trenca una norma clau en el lideratge moral de l’OTAN: que tots els seus membres siguin estats democràtics”

3. Isidro López, diputat a l’Assemblea de Madrid (Podem)

4. Amberin Zaman, politòloga, investigadora al Wilson Center

With such a narrow margin and faced with such adversity moral victory belongs to the No camp #Turkeyreferendum

“Amb un marge tan estret i havent hagut d’afrontar tantes adversitats, la victòria moral pertany al no. #Turkeyreferendum”

5. Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya

6. Mehdi Hasan, periodista i presentador a Al-Jazeera

When will the suffering of the Syrian people, on all sides of this damn conflict, when will it end? So depressing.