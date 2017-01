La "millor marca" de Catalunya? L'actualitat en 9 tuits

1. Jon Favreau, redactor en cap de discursos de Barack Obama

If Trump refuses to answer a reporter's question because he doesn't like their outlet, the next reporter should ask the same question. — Jon Favreau (@jonfavs) 11 de gener de 2017

“Si Trump rebutja respondre a una pregunta d’un periodista perquè no li agrada el seu mitjà, el següent periodista hauria de fer-li la mateixa pregunta”

2. Tamer El-Ghobashy, corresponsal a l’Orient Mitjà del Wall Street Journal

I don't think I've heard of any head of state, from democracy to autocracy, speak to and speak about the media this way. — Tamer El-Ghobashy (@TamerELG) 11 de gener de 2017

“Crec que no he sentit mai cap cap d’estat, des de democràcies fins a autocràcies, que es dirigeixi als mitjans i en parli d’aquesta manera”

3. Jordi Falguera, tuitaire

Molt orgullós de la reacció dels pericos i del @RCDEspanyol . Decepcionat pel silenci de la majoria d'equips catalans. #wefeelSamoa #rcde — Jordi (@J_Falguera) 12 de gener de 2017

4. Ramon Robert, conseller Delegat de l’Espanyol

@gencat Vendre al món que s'ha de sentir Catalunya a través d'un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l'esport català. Ridícul. — Ramon Robert (@RR_RCDE) 11 de gener de 2017

5. Rossend Sanglas, bloguer

El Barça és prou conegut i té prous seguidors com per ajudar a promocionar Catalunya. L'Espanyol i el Girona, no. I ja està. Així de fàcil. — Rossend Sanglas (@rossend1963) 12 de gener de 2017

6. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

La qüestió sobre si el Barça és la millor 'marca' de Catalunya o no es resol viatjant. @elmonarac1 — Elisabet Nebreda (@elinebreda) 12 de gener de 2017

7. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’

És normal q el Govern hagi de repetir tantes vegades que es farà el referèndum? I que el Gobierno hagi de repetir que no el pactarà? #prou — Montserrat Tudela (@MTudela) 12 de gener de 2017

8. Jordi Calvís, dibuixant

El 6F jutjaran la teva veu i la de 2.305.289 persones més per un procés participatiu no vinculant. M'estic fent el referèndum a sobre. — Jordi Calvís (@jordicalvis) 12 de gener de 2017

9. Esther Soler, tuitaire