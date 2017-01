"Tambors de guerra": L'actualitat en 9 tuits

1. Beatriz Yubero, periodista i politòloga

2. Mikel Ayestaran, corresponsal al Pròxim Orient

3. Manuel R. Torres, professor de ciència política a la Universidad Pablo de Olavide

4. Daniel Nisman, analista en temes de seguretat

“Si fóssiu a Bagdad, viuríeu un atac com el del mercat de Berlín almenys una vegada a la setmana, i un atemptat com el del passeig de Niça almenys un cop al mes”

If you're from Baghdad, you live through a Berlin market attack at least once a week & a Nice promenade attack at least once a month