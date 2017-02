"Bones notícies per a Rajoy": l'actualitat en 10 tuits

1. Henry de Laguérie, corresponsal a Barcelona d’Europe 1

"Pablo Iglesias guanya les eleccions internes de Podem. La línia dura surt reforçada. Bones notícies per a Rajoy: la coalició PSOE / Podem, impossible"

2. Raquel Pérez Álvarez, experta en estratègies digitals

3. Pepe Fdez-Albertos, politòleg

4. Luz Sanchis, periodista

5. Imma Aguilar Nàcher, consultora

Al final, no hay renovación en ningún partido. Ni la habrá. Es un oxímoron político.

6. Roger Palà, periodista i cooperativista

Fer política transformadora avui és superar els límits marcats per la institució, ja sigui per fer referèndums o per acollir refugiats.