SomJoanComa: l'actualitat en 9 tuits

1. Mireia, tuitaire

"El diàleg del govern d’Espanya davant el conflicte democràtic a Catalunya: un regidor independentista detingut"

2. Pilar Rahola, periodista

Avui, @joancomaroura , malgrat moltes diferències i desencontres, tota la meva solidaritat i la ràbia compartida per la repressió de l´estat

3. Tayssir Azouz, traductor i filòleg

4. Antoni-Italo, matemàtic i estudiant de doctorat

5. Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona (BComú)

Criminalitzar la llibertat d'expressió i fer de l'AN un tribunal d'excepció és una greu deriva autoritària. Per això avui tots #SomJoanComa https://t.co/siisrslek4

6. Arturo Puente, periodista

7. Andreu Pujol, historiador

Casos com el de Joan Coma ens recorden que no hi ha camí del mig. O Catalunya s'independitza o els drets més fonamentals seran vulnerats.