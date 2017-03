"Història d'un espoli": l'actualitat en 10 tuits

1. Alba Puigvert, estudiant de comunicació

8 anys per jutjar a algú que està en llibertat tot i haver confessat que s'ha quedat milions d'euros de diner public. #vergonya #CasPalauTV3

2. Mireia Boya, diputada al Parlament (CUP)

I resulta q era un 4%. I resulta q era el permís per trinxar el territori. I resulta q esperem responsabilitats polítiques i judicials

3. Carles Freixer, tuitaire

4. Núria Ribó, periodista

5. Ramon Masramon, exprofessor

6. Salvador Cardús, sociòleg

7. Carlos R, tuitaire

El secreto del éxito en este país consiste en no enterarse de nada... y si no mirad a @EsperanzAguirre o a la Infanta. "PP de Madrid" en B pic.twitter.com/ga7ahshIfP

8. Mar Canelo, secretària d’igualtat del PSC de Granollers

No ens feliciteu! Les dones hem de treballar 79 dies més a l'any per igualar el salari dels homes i 11 anys més per igualar les pensions #8M