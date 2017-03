Dol a Londres: l'actualitat en 9 tuits

1. Julie Lenarz, politòloga, directora executiva del Human Security Centre

"El Westminster Bridge és un dels llocs més concorreguts de Londres. Turistes de tot el món. És més que un atac a Londres. És un atac a la decència humana".

Westminster Bridge one of busiest places in London. Tourists from all over world. It's more than attack on London. Attack on human decency. — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) 22 de març de 2017

2. Sasha Gilthorpe, estudiant de polítiques

"L’atac de Londres és terrorífic. També és terrorífic pensar com ho capitalitzarà Trump per atiar la por en lloc de donar suport a un aliat".

Attack in London is very scary.

Also scary: how Trump will capitalize upon this to stoke fear instead of choosing to support an ally — Sasha Gilthorpe (@sgilthorpe) 22 de març de 2017

3. Anna, tuitaire

Tenim pressupostos pel referèndum 2017. Amb sort seran els darrers autonòmics. Next stop, data de referèndum #ReferèndumOReferèndum — Anna ll*ll (@AnnaGuell) 22 de març de 2017

4. Gerard Gómez del Moral, diputat al Parlament (JxSí)

Si l'esforç que posen alguns en impedir que es puguin votar unes esmenes el possessin a defensar el NO guanyaríem en qualitat democràtica. — Gerard Gómez d Moral (@gerardgomezf) 22 de març de 2017

5. Adrià Rodríguez, membre de la comissió de Comunicació de Barcelona En Comú

En 1 any la CUP ha fet possible: govern convergent, president neoliberal, pressupostos retalladors. Per ser anticapis no esta gens malament! — adria rodriguez (@adriaral) 22 de març de 2017

6. Ivan, economista

Aviam què quan tombin el pressupost sencer. Territori delicat, molt més del que sembla xq tot serà delicte. — IvanLQF (@IvanLQF) 22 de març de 2017

7. Pilar Rahola, periodista

Estimat @franceschoms la repressió no ens aturarà. Cada estocada ens fa més forts.

Avui, tots amb tu. — (((Pilar Rahola))) (@RaholaOficial) 22 de març de 2017

8. Jordi Calvís, dibuixant

A mi aquestes sentències que envien mentre aquí es debat, construeix i es vota de forma saludable, em comencen a generar vergonya aliena. — Jordi Calvís (@jordicalvis) 22 de març de 2017

9. Jordi Finestres, periodista