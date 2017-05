"Sospirant alleujats": l'actualitat en 9 tuits

1. Julie Lenarz, directora del Human Security Centre

Austria

Holland

now

France

have rejected politics based on little more than hate for "the other".

Still, we must reflect why they surged. — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) 7 de maig de 2017

“Àustria, Holanda i ara França han rebutjat moviments polítics basats en poca cosa#més que l’odi a l’altre. Ara hem de reflexionar sobre per què sorgeixen”

2. Carl Bildt, president del ‘think tank’ European Council on Foreign Relations

With only 35% Marine Le Pen is significantly weaker than expected. Somber mood in the Kremlin, I guess. And White House? — Carl Bildt (@carlbildt) 7 de maig de 2017

“Amb només un 35% dels vots Marine Le Pen ha aconseguit un resultat significativament més pobre del que s’esperava. Tristesa al Kremlin, suposo. I a la Casa Blanca?”

3. Oriol de Balanzó, guionista

Que ens veiem sospirant alleujats per un 35% de votants d'extrema dreta a França. 1 de cada 3! És un desastre. — Oriol de Balanzó (@orioldebalanzo) 7 de maig de 2017

4. Myriam François, periodista a la BBC i investigadora a la Universitat de Londres

High abstention levels despite presence of Le Pen in this round - a sign not everyone felt the need to create a 'barrage' against Far-Right — Dr Myriam François (@MyriamFrancoisC) 7 de maig de 2017

“L’alt nivell d’abstenció tot i la presència de Le Pen en aquesta segona volta demostra que no tothom ha sentit la necessitat de crear una barrera davant la ultradreta”

5. Albert Cano, assessor de continguts

15 años después, Le Pen ha doblado el voto de su padre. El establishment tiene 5 años para evitar que pase algo "peor". Difícil. — Albert Cano (@canofite) 7 de maig de 2017

6. Salvador Cardús, sociòleg

Celebro els resultat a França! Ara espero que la diversitat del Parlament moderi els excessos i temptacions de Macron. — Salvador Cardús Ros (@salvadorcardus) 7 de maig de 2017

7. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona

Que la President del @parlament_cat @ForcadellCarme hagi de declarar davant el TSJC és un despropòsit i una gran anomalia en una democràcia — Jaume Padrós (@jaumepadros) 7 de maig de 2017

8. Gemma Calvet, jurista i exdiputada al Parlament (ERC)

La defensa del Referèndum ja ha trencat el sostre de vidre i de la por. Que TOTS els demòcrates del Si o el No surtin de l armari. Ho farem. — Gemma Calvet i Barot (@gcalvetbarot) 7 de maig de 2017

9. Margot Wallström, ministra d’Exteriors sueca

So many Nigerian girls have been missing for too long. Glad that some were released now but all must come home. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 7 de maig de 2017

“Moltes nenes nigerianes han estat segrestades durant massa temps. Contenta que ara algunes hagin estat alliberades, però totes han de tornar a casa”