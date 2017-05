President en 13 mesos: l'actualitat en 9 tuits

1. Alberto Nardelli, analista polític

13 months ago, he launched a movement in front of a few hundred people. Today, Emmanuel Macron becomes France's youngest ever president — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 14 de maig de 2017

"Fa 13 mesos, va impulsar un moviment davant només un centenar de persones. Avui, Emmanuel Macron s'ha convertit en el president més jove que ha tingut mai França"

2. Schona Jolly, advocada

The words, sentiment & vision, as Macron takes office, offer up some hope & heart for progressive change.

Bon Courage, Macron. May it work. — Schona Jolly QC (@WomaninHavana) 14 de maig de 2017

"Les paraules, el sentiment i la visió, mentre Macron pren possessió, ens donen una mica d'esperança per a un canvi progressista. 'Bon courage', Macron. Podria funcionar"

3. Joan Safont, periodista i escriptor

Ritual bonapartista i cita de Chateaubriand en la presa de possessió del president Macron — Joan Safont (@joansafont) 14 de maig de 2017

4. Aleix Renyé, periodista i escriptor nord-català

Em permetreu que no m'apassioni un president que no vol cooficialitat, que promet onada d'acomiadaments i allargar edat d jubilació #Macron — Aleix Renyé (@aleixrenye) 14 de maig de 2017

5. Pep Peraire, tuitaire

El que acollona encara, ara és que el mateix anàlisi que fa l'albiol dient que el procés és d la burgesia, el fa tmb una part de l'esquerra. — Pep Peraire (@peperaire) 14 de maig de 2017

6. Lluís Riera, pastisser, xocolater i militant de la CUP

@miquelatxo @peperaire Algo falla.

No pot ser

Milions de persones,més de la meitat de la població burgesa

Sols seria possible amb un estat no-capitalista

Per mi bé — #quincacau (@lluiscacau) 14 de maig de 2017

7. Julia Otero, periodista

Europa se ha rendido ante la gran osadía: una canción hermosa, ningún fuego artificial, un chico con una coleta mal hecha y una voz-bálsamo. https://t.co/7NS7tUyTzm — Julia Otero (@julia_otero) 14 de maig de 2017

8. Begoña Curiel, periodista

¿De verdad es tan relevante esto de Eurovision? Hace años que empezó a ser algo patético. Con la imagen política de España es suficiente — Begoña Curiel (@BegoaCuriel) 14 de maig de 2017

9. Cris, tuitaire