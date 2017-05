"Xifres optimistes i realitats dramàtiques": l'actualitat en 10 tuits

1. Maite Salord, presidenta del Consell Insular de Menorca

Darrere les xifres més optimistes s'amaguen, encara, realitats humanes dramàtiques i treballadors amb els seus drets retallats. #1demaig pic.twitter.com/dLERe9KYMA — Maite Salord Ripoll (@MaiteSalord) 1 de maig de 2017

2. M. Àngels Cabasés, economista i professora a la UdL

@HiginiaRoig avui ja s'ha imposat un model d'ocupació precària. I s'ha fet veure a les persones joves que és la única sortida. — M.Àngels Cabasés (@AngelsCabases) 1 de maig de 2017

3. Antonio Naranjo, periodista

Me creeré más el #1demayo cuando se dedique a debatir de los autónomos, comercio y Pymes: la base (olvidada y maltratada) de España. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) 1 de maig de 2017

4. Antonio Rubio, professor de primària

Som classe treballadora. Si ens ho fan oblidar, han guanyat. #1rmaig17 — Antoni Rubio (@antonirubio) 1 de maig de 2017

5. David Bou, politòleg i periodista

Quatre manifestacions simultànies pel centre de Barcelona #1maig2017, està Monty Phyton agafant idees per la seva propera pel•lícula. — David Bou (@dvdbou) 1 de maig de 2017

6. Chema Clavero, expresident de Súmate

Destrozan sanidad

Anulan leyes

Ahogan economía

Detienen políticos

Persiguen esteladas

Deniegan inversiones

Ahora aeropuerto



Qué más harán? — Chema Clavero (@jm_clavero) 1 de maig de 2017

7. Catalina Ionescu, bloguera

La policia dient que la culpa del caos és d'Aena per no avisar que en un pont hi hauria més passatgers. Ploro :____) — Catalina Ionescu (@LinaIonescu) 1 de maig de 2017

8. Aleix Sarri, assessor de Ramon Tremosa a Brussel·les

Macron insinua que els problemes de França són per la falta d'una reforma de la UE. No és ni president i ja culpa Europa dels propis mals. https://t.co/RIrF5xnedS — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 1 de maig de 2017

9. Riccardo Fiorito, economista

Francia: l'uscita di Macron che minaccia FREXIT se l'Europa non cambia non fa una bella impressione. Lo fa per prendere i voti della Le Pen? — Riccardo Fiorito (@riccardofiorito) 1 de maig de 2017

“Les paraules de Macron amenaçant amb el 'Frexit' si Europa no canvia no donen gaire bona imatge. Ho fa per prendre-li vots a Le Pen?”.

10. Toni Florido, periodista