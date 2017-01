El llegat d'Obama: l'actualitat en 9 tuits

1. Peter Daou, exassessor de Hillary Clinton i analista polític

"Van pintar Hillary com una bruixa dolenta. Força gent va comprar aquesta caricatura espantosa. Ara tenim Trump de president. El penediment comença a aparèixer".

Hillary was portrayed as a devil witch.

Enough people bought the hideous caricature.

We now have President Trump.

The regret is setting in.