El Kremlin i Trump: l'actualitat en 9 tuits

1. Garri Kaspàrov, excampió mundial d’escacs i president de la Human Rights Foundation

"Els que continuen negant el hackeig de Rússia i la intenció del Kremlin d’ajudar Trump sonen com els que neguen que l’arribada a la Lluna es va produir"

Those still denying Russian hacking & the Kremlin’s intent to help Trump now sound like those who deny that the moon landing happened. — Garry Kasparov (@Kasparov63) 7 de gener de 2017

2. Dori Toribio, periodista, corresponsal als EUA

Ese es el tema. No que Rusia espíe. Sino que la ciberguerra ha entrado con éxito terreno electoral. Y seguirá pasando si nadie lo evita. — Dori Toribio (@DoriToribio) 7 de gener de 2017

3. Donald J. Trump, president electe dels EUA

"Tenir bona relació amb Rússia és una cosa bona, no dolenta. Només els estúpids o els bojos pensarien que això és dolent!"

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de gener de 2017

4. Ian Bremmer, politòleg, president d’Eurasia Group

"@realDonaldTrump Una relació d’amistat és una cosa bona, una relació basada en les mentides, no tant"

A good relationship is a good thing.

One based on lies, not so much. https://t.co/XFztfsTVws — ian bremmer (@ianbremmer) 7 de gener de 2017

5. Sarah Kendzior, analista política

"Trump ha deixat clar que complaure Putin és més important per a ell que la seguretat i els drets dels ciutadans dels Estats Units, inclosos aquells que el van votar"

Trump has made it clear pleasing Putin is more important to him than the safety and rights of US citizens, including those who voted for him — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) 7 de gener de 2017

6. Matt Haig, escriptor

"En termes de política internacional, crec que Rússia sap que juga una partida d’escacs, mentre que Donald Trump pensa que juga al menjaboles dels hipopòtams"

In terms of international politics I feel like Russia knows it is playing chess while Donald Trump thinks he is playing Hungry Hippos. — Matt Haig (@matthaig1) 7 de gener de 2017

7. Manel Gallart, professor d’història i arqueòleg

El Sr. Albiol està fent acusacions molt greus vers els docents d'aquest país i algú hauria de fer alguna cosa. — Manel Gallart (@manelgallart) 7 de gener de 2017

8. Josep Costa, lletrat i professor de teoria política a la UPF

Us heu fixat que els partits contraris al referèndum insisteixen que serà la repetició del 9N? Té sentit: estan incidint en les expectatives https://t.co/AoqsKe0Uxn — Josep Costa (@josepcosta) 7 de gener de 2017

9. Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern