"El millor any econòmic del segle XXI...": l'actualitat en 9 tuits

1. Vicente Lozano, periodista

#Rajoy 2016, el mejor año económico del siglo XXI... tras diez meses sin Gobierno... — Vicente Lozano (@vicentelozano) 30 de desembre de 2016

2. Francesc Vilallonga, doctor en comunicació, professor a la URL

Dient que "reformar la Constitució no solucionaria el problema català", Rajoy reconeix sense adonar-se'n q l'única solució és el referèndum. — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 30 de desembre de 2016

3. Mireia Vehí, diputada al Parlament (CUP)

Doncs aquí acaba la via del Referèndum Pactat. Ja podem fer una altra Cimera sobre l'Unilateral #AixoVaDeDemocracia https://t.co/XHAMrcGSix — Mireia Vehí (@Mireia_veca) 30 de desembre de 2016

4. Josep Ginesta, secretari general de Treball i Afers Socials de la Generalitat

Bon dia a totes i tots ! Mentre que ells tenen lleis que no deixen votar nosaltres ja tenim apunt les que aquí ho permetran. Ens en sortirem — Josep Ginesta (@JosepGinesta) 30 de desembre de 2016

5. Blanca Serra, lingüista i professora

L'any 2017 vinga trencar ous i fer truites democràtiques i populars: la truita final amb els ous trencats a totes les cases i a les urnes. — Blanca Serra Puig (@blancaserrapuig) 30 de desembre de 2016

6. Kathryn Hext, tuitaire

“Per què diu la gent que políticament el 2016 serà el pitjor any de la història per haver votat el Brexit i Trump? I què me’n dieu del 2017, quan tot això es farà realitat?”

Why are ppl saying 2016 will be the worst year ever in politics for voting Brexit & Trump. What about 2017 when those things actually happen — Kathryn (@kathrynhext) 30 de desembre de 2016

7. John Schindler, consultor en temes de seguretat

“Quan li queda menys d’un mes per anar-se’n, l’administració Obama finalment decideix entrar en una guerra d’espionatge amb Putin. Realment, en aquest cas l’expressió «més val tard que mai» no funciona”

Less than a month left in his admin & Obama finally decides to get in the #SpyWar w/Putin. Really gives "better late than never" a bad name. — John Schindler (@20committee) 29 de desembre de 2016

8. Gianni Riotta, columnista de ‘La Stampa’ i professor a la Universitat de Princeton

“Tot i les rebequeries petulants i infantils d’Obama i Putin, la guerra cibernètica continuarà sota el mandat de Trump i malgrat Trump. #longstory”

9. David Schneider, actor i còmic

“Putin confirma que Rússia respondrà a l’expulsió de diplomàtics canviant les contrasenyes de tots els comptes de la Casa Blanca”