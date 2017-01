"'Sí' condicional": l'actualitat en 10 tuits

1. Mireia Vehí, diputada al Parlament (CUP)

Diem sí condicinal malgrat pressupostos no siguin els q necessita el país. Referèndum al setembre 2017.Sense demanar permís,tombem el règim

2. Josep Ginesta, secretari general de Treball i Afers Socials de la Generalitat

3. Xavier Fina, filòsof

4. Roger Prims, historiador

Amb el "sí" cupaire als pressupostos es desactiva l'excusa i el boc expiatori del govern per possibles mitges tintes.

5. Aleix Sarri, assessor de Ramon Tremosa a Brussel·les

Hi ha pressupostos i hi haurà referèndum. Molt molt bona notícia. Ara preparats per a les inhabilitacions. La Operación Diálogo ha acabat🙋