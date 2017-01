Streep vs. Trump: l'actualitat en 10 tuits

1. Judd Apatow, productor, director i guionista de cinema

“Necessitarem molta gent tan clara i valenta com Meryl Streep si volem lluitar contra#la corrupció, les idees pernicioses i les mentides de Donald Trump”

We will need a lot of people as clear and brave as Meryl Streep if we are to fight the corruption, bad ideas and lies of Donald Trump. — Judd Apatow (@JuddApatow) 9 de gener de 2017

2. Lee Jenkins, bloguer

“Si el Brexit i Trump ens han ensenyat alguna cosa és que necessitem més celebrities milionàries dient-nos que saben més que nosaltres... Gràcies, Meryl Streep”

If Brexit and Trump had taught us anything it's that we need more millionaire celebrities telling us they know better



Thanks Meryl Streep 👍 — Lee Jenkins (@Lee_T_Jenkins) 9 de gener de 2017

3. Donald Trump, president electe dels Estats Units

“Meryl Streep, una de les actrius més sobrevalorades de Hollywood, no em coneix però m’ataca als Globus d’Or. És una lacaia de Hillary, la gran perdedora. Ja he dit cent cops que mai m’he burlat d’un periodista amb discapacitat, no ho faria mai [...]”

4. Daniel Trilling, periodista i escriptor

“La política de la UE va ser acumular milers de refugiats en camps de Grècia, quan sabia que era un estat que no se’n podria fer càrrec. Ara s’estan congelant”

EU policy was to trap thousands of refugees in camps in Greece, a state it knew wasn't capable of looking after them. Now they're freezing. https://t.co/KZmFsALVk3 — Daniel Trilling (@trillingual) 9 de gener de 2017

5. Sara Pantuliano, directora al Overseas Development Institute

“Lamentablement, això és just el que sabíem que passaria. Vergonyós que tolerem aquesta falta de compassió a Europa. #refugees”

Sadly this was just waiting to happen. Disgraceful that we are tolerating such lack of compassion in Europe. #refugees https://t.co/dhirHBlsqw — Sara Pantuliano (@SaraPantuliano) 9 de gener de 2017

6. Jeff Crisp, excap de Polítiques de Desenvolupament de l’ACNUR

“@SaraPantuliano La falta de compassió no em sorprèn, però sí que m’impacta la pobra resposta sobre el terreny després d’anys parlant sobre com fer més efectiva la tasca humanitària”

Not surprised by the lack of compassion but shocked by the weak operational response after years of talk about humanitarian effectiveness. https://t.co/eeOO13sMZk — Jeff Crisp (@JFCrisp) 9 de gener de 2017

7. Xavi Duran, periodista

Molt important @donarsang, ara i sempre, per tots aquells que ho necessiten i perquè un dia pots ser tu a qui te'n calgui — Xavi Duran i Ramírez (@xadur) 9 de gener de 2017

8. Arnau Busquets, doctor en biomedicina

Des de ben petits hi hauria d'haver una educacio a favor de donar sang i organs. Pero en aixo tambe som un pais del passat... — Arnau Busquets (@naaauuuuuuu) 9 de gener de 2017

9. Olga Suanya, antropòloga i periodista

Avui sí, ja és 'passat festes'. — Olga Suanya (@osuanya) 9 de gener de 2017

10. Izaskun Martínez, doctora en filosofia