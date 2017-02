"Líder mundial per als progressistes": l'actualitat en 9 tuits

1. Paolo Gentiloni, primer ministre italià

“I malgrat tot, ens movem. Europa ha fet un pas endavant respecte al CETA amb Canadà i demostra que té un paper contra el proteccionisme”

2. Pepe Fdez-Albertos, politòleg

3. Anna Bosch, periodista

4. Ernest Urtasun, eurodiputat (ICV-EUiA)

5. Consol Prados, membre de la comissió executiva de la federació del Maresme del PSC

Bonic veure que des dels diferents àmbits i entitats on sóc em convoquen a la manifestació de dissabte @volemacollir #CasaNostraCasaVostra

6. Francesc Reverté, periodista

Per dignitat. Per la dels que cerquen refugi, i per la dels que ens ho mirem indignats i estupefactes des de casa. #volemacollir https://t.co/GGkMcoQNk0