La connexió russa: l'actualitat en 10 tuits

1. Helga Stevens, eurodiputada i vicepresidenta del Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus

"Clar suport al #CETA al Parlament Europeu. Per descomptat, he donat el meu suport al lliure comerç amb el Canadà, un país amb els mateixos valors democràtics que la UE!"

Clear support for #CETA in @Europarl_EN Of course I also support free trade with Canada, a country with same democratic values as EU! pic.twitter.com/7xpofer0X9 — Helga Stevens (@StevensHelga) 15 de febrer de 2017

2. David Fernàndez, periodista i exdiputat al Parlament (CUP)

Quina setmana.

Males notícies.

Aprovat el CETA al Parlament-UE.

Menys sobirans i més vulnerables.

PP, PSOE, CDC, PNV, C's a favor. #STOPCETA — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 15 de febrer de 2017

3. Silvio Falcón, professor associat de la UB

Crec que l’esquerra no s’ha d’oposar al comerç internacional i ha de rebutjar la dicotomia interessada entre proteccionisme i gloabalització — Silvio Falcón (@silviofalcon) 15 de febrer de 2017

4. Marcos Ley, periodista

Trump quiere una Europa dividida maneable y Putin una Europa débil dócil. Y se juntaron el hambre con las ganas de comer. — Marcos Ley (@marcosleyley) 15 de febrer de 2017

5. Michael Moore, documentalista

"No cal ser un geni per entendre el que estava passant: Trump va conspirar amb els russos per decantar les eleccions al seu favor"

It doesn't take a rocket scientist to figure out what was going on: TRUMP COLLUDING WITH THE RUSSIANS TO THROW THE ELECTION TO HIM. — Michael Moore (@MMFlint) 15 de febrer de 2017

6. Donald J. Trump, president dels Estats Units

"Aquesta connexió russa és una absurditat i un intent més d’encobrir els nombrosos errors de Hillary Clinton a la seva campanya perdedora"

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrer de 2017

7. Imani Gandy, analista legal

"Trump encara no porta un mes sencer de president i ja acumula més escàndols que Obama en vuit anys"

trump hasn't even been president for a full month yet and already has more scandals than Obama did in 8 years. — Imani Gandy (@AngryBlackLady) 15 de febrer de 2017

8. Joan Coscubiela, diputat al Parlament (CSQP)

Segons Junqueras Santi Vidal no es va explicar bé. Segons @JuntsPelSi ha estat un error. No. O és un delicte o és una estafa política — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 15 de febrer de 2017

9. Lídia Cervantes, tuitaire

-Un esborrany d'una possible https://t.co/1Tlei519w5.=3 anys de suspensió Jutge Vidal.

-Proves falses contra gent=no pasa res #DivendresTV3 — Lídia Cervantes 💋 (@CemarLidia) 15 de febrer de 2017

10. Gaspar Blancafort, bloguer