"Ambicions sense principis": l'actualitat en 9 tuits

1. David Lammy, exparlamentari britànic (Partit Laborista)

So Trump sacks Comey and now Trump gets to decide who leads the FBI and is tasked with investigating Trump's links to Russia. Seems legit — David Lammy (@DavidLammy) 9 de maig de 2017

“Llavors Trump acomiada Comey i ara Trump decidirà qui lidera l’FBI i li encarregarà que investigui els lligams de Trump amb Rússia. Sembla lògic...”

2. Megan Greene, economista

At the very least, Comey-gate will consume a lot of oxygen in the room, making healthcare and tax reform more difficult to achieve this year https://t.co/5yC6qs4BIB — Megan Greene (@economistmeg) 10 de maig de 2017

“Almenys, el Comeygate consumirà tant d’oxigen de l’habitació que farà la reforma sanitària i fiscal més difícils d’aconseguir aquest any”

3. Laurence Tribe, professor de dret a la Universitat de Harvard

This is bigger than Comey, Sessions, and Trump. At stake is the ability of our Constitution to overcome the ambitions of unprincipled men. — Laurence Tribe (@tribelaw) 10 de maig de 2017

“Això és més gran que Comey, Sessions i Trump. En joc hi ha l’habilitat de la nostra Constitució de sobreposar-se a les ambicions dels homes sense principis”

4. Sarah Kendzior, analista política

The Constitution is only as strong as those who wish to uphold it. There is no sense that is a priority of this administration. https://t.co/dqSwFPkzRq — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) 10 de maig de 2017

“La força de la Constitució és la dels que volen preservar-la. No hi ha motius per pensar que és una prioritat d’aquesta administració”

5. Donald J. Trump, president dels EUA

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de maig de 2017

“Comey ha perdut la confiança de pràcticament tothom de Washington, tant republicans com demòcrates. Quan les coses es calmin, em donaran les gràcies!”

6. Arsenio Escolar, director de ‘20 Minutos’

Rajoy valora "muy favorablemente" el trabajo de Fiscalía Anticorrupción. Es lógico, está siguiendo las órdenes de tapar, frenar, mentir — Arsenio Escolar (@arsenioescolar) 10 de maig de 2017

7. Hugo Martínez Abarca, parlamentari a l’Assemblea de Madrid (Podem)

Lo que estamos conociendo es peor que la corrupción estructural de un partido. Es la puesta del Estado al servicio de delincuentes. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 10 de maig de 2017

8. Ramon Pardina, guionista

Ja que han actualitzat el Tramabús amb les cares dels corruptes nostrats, també podien haver-lo retulat en català. #normalitzaciócorrupta — Ramon Pardina (@RamonPardina) 10 de maig de 2017

9. Lucía Taboada, periodista