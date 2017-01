Llenguatge Trump: l'actualitat en 9 tuits

1. Anne Applebaum, columnista al ‘Washington Post’

“Llenguatge utilitzat en el cessament de la fiscal general [dels Estats Units]: no diuen «No estem d’acord amb ella» sinó «Ens ha traït». Si no obeeixes Trump, no ets un patriota, ni un americà de veritat”

Language used to fire Attorney General: Not "we disagree" but "betrayal." If you don't obey Trump, you aren't a patriot - or a Real American — Anne Applebaum (@anneapplebaum) 31 de gener de 2017

2. Dori Toribio, corresponsal a Washington

Esto es una bomba en esta ciudad donde en equilibrio de poderes es sagrado. Y donde el presidente es nuevo y en teoría se le deja respirar. — Dori Toribio (@DoriToribio) 31 de gener de 2017

3. Joan Lluís Bozzo, director de teatre

Però la grandesa dels USA no era ser el país on tothom que tenia ganes de treballar tenia la seva oportunitat? Què heu fet trumpetaires? — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) 31 de gener de 2017

4. Helena Resano, periodista

Por si estáis haciendo cuentas, que Trump sólo lleva 11 días en la Casa Blanca. 11. — Helena Resano (@helenaresano) 31 de gener de 2017

5. Ignasi, jurista

No entenc aquesta voluntat d'avançar el referèndum. Cal na bona campanya pel sí, convèncer tothom que es pugui, i això porta temps. #bondia — Ignasi (@igoodneighbour) 31 de gener de 2017

6. Xavier F. Domènech, tuitaire

Perfecte q es fixi data pel referèndum, evita q el "procés" s'enquisti en la dinàmica del "ja ho farem" i obliga l'adversari a moure fitxa 👍 — Xavier F. Domènech (@xavidomenech99) 31 de gener de 2017

7. Moisès Trullàs, informàtic

Els que no van demanar explicacions a Rajoy per un Ministre que es carregava la Sanitat Catalana, ara en demanen a Puigdemont pel cas Vidal. — Moisès Trullàs (@CalDirHo) 31 de gener de 2017

8. Mikel Oroz, periodista

Cómo podíamos estar en agosto en deflación y ahora con un IPC del 3%? Luz, carburantes, gas... España necesita ya una política energética!!! — Mikel Oroz (@mikeloroz) 31 de gener de 2017

9. Juan Manuel Fajardo, diputat al Parlament gallec (Esquerra Unida)