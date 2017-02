"Fal·làcies": l'actualitat en 10 tuits

1. Jessica Cáceres, consultora en mercats farmacèutics

Y mientras Trump habla del ataque en Suecia anoche, en Suecia tratan de adivinar si ha ocurrido algo que han pasado por alto...



Patrañas. https://t.co/oAuLFOJs9L — Jessica Cáceres (@Pulgafeliz) 19 de febrer de 2017

2. Carl Bildt, exministre d’Afers Estrangers suec

“Suècia? Un atac terrorista? Però què ha fumat? Moltes preguntes...”

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19 de febrer de 2017

3. Cris Wildermuth, professora i consultora

“Qui necessita ficció si pot veure els mítings de Trump? #swedenincident”

Who needs fiction if we can watch a Trump rally? #swedenincident pic.twitter.com/1QUATv79m5 — Cris Wildermuth (@criswildermuth) 19 de febrer de 2017

4. Ulrich Tromm, historiador

“A Suècia la nit passada no va passar res. El lloc cap on s’ha de mirar és Barcelona. Una gran manifestació va donar la benvinguda als refugiats. Trump no coneix Europa”

Nothing "happened" in Sweden last night. Barcelona is the place to look at. Huge demonstration welcoming refugees. Trump doesn`t know Europe — Ulrich Tromm (@kurt_obruny) 19 de febrer de 2017

5. Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya

Animo la Generalitat a oferir mes places d'acollida per refugiats. Fins ara n'ha ofert 301, calen places en col.laboració amb les entitats. — Enric Millo (@EnricMillo) 19 de febrer de 2017

6. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Família

Tenim 1270 places! 301 són les que estan ja ocupades en el programa estatal de refugi! No confonguis! https://t.co/sVLRbVR4t2 — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 19 de febrer de 2017

7. Agus Morales, periodista

El ambiente no era muy festivo. Más bien, era una multitud que sentía que su obligación era estar ahí. Ese es el sentimiento más honesto. — Agus Morales (@agusmoralespuga) 19 de febrer de 2017

8. Francesc Vilallonga, doctor en comunicació, professor a la URL

Dels creadors de "operació diàleg" ara arriba "operació oferta alguns Consells de ministres a BCN". #oletu — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) 19 de febrer de 2017

9. Pere Prats, directiu d’empresa

L'oferta de Rajoy: tornar les competències confiscades prèviament i fer algunes infraestructures que deuen de fa 25 anys i pagades 25 cops — PerePrats (@pereprats) 19 de febrer de 2017

10. Miquel Strubell, editor de programes de televisió