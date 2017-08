"Trump no va crear el racisme": l'actualitat en 10 tuits

1. Chris Hill, emprenedor

“A pocs de nosaltres ens xoca, de sobte, el racisme de Trump. El que ens xoca és fins a quin punt la nostra societat ara pensa que el racisme està bé”

Very few of us are suddenly shocked by Trump's racism. What we're shocked by is the extent to which our society now thinks that racism is OK — Chris Hill (@chill_boston) 16 d’agost de 2017

2. Heidi N. Moore, editora experta en finances de ‘Mashable’

“@chill_boston Trump no va crear el racisme. Ni tan sols l’ha legitimat. Està aguantant un mirall i ens està mostrant el que ja érem, i en veiem el nostre espantós reflex”

Trump didn’t create it. He didn’t even make it okay. He is holding a mirror up to what we already were, and we see our hideous reflection. https://t.co/AmKCEqoIXv — Heidi N Moore (@moorehn) 16 d’agost de 2017

3. Joan Safont, periodista i escriptor

Trump no pot condemnar l'extrema dreta americana per la mateixa raó que no ho pot fer el PP — Joan Safont (@joansafont) 16 d’agost de 2017

4. Carmina Castellví, diputada al Parlament (Junts pel Sí)

Pel nivell de crispació i cabreig del partits immobilistes, segur que la #Mesa del #Parlament avui ho ha fet molt bé! — Carmina Castellví (@Carmina7) 16 d’agost de 2017

5. Moisès Trullàs, informàtic

Em fascina que el PP encara pensi que pot aturar el 1-O fent que el TC dicti sentències en contra. — Moisès Trullàs (@CalDirHo) 16 d’agost de 2017

6. Marta Niubó, advocada

Sospecho que los españoles confían en ganar el referéndum en el partido de vuelta y no se han enterado que esto se juega a un solo partido. — ✯✯ Marta Niubó ✯✯ (@Marta_catalonia) 16 d’agost de 2017

7. Aina Díaz, advocada

¿El Consejo de Ministros en agosto es por lo de los 5 partidos a Ronaldo? — Aina Díaz (@AinaDiazV) 16 d’agost de 2017

8. Joan Coscubiela, diputat al Parlament (CSQP)

Ja sé que molesta llegir-ho, però informe que pretén expulsar de nomenclator noms per tenir arrels espanyoles és neteja ètnica simbòlica — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 16 d’agost de 2017

9. Albano Dante Fachin, secretari general de Podem Catalunya

El llenguatge és matèria primera de la política. Compte amb conceptes com "neteja ètnica". Mai més. Cap frivolitat amb les paraules. pic.twitter.com/zVx3kgwaWW — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 16 d’agost de 2017

10. Vicent Flor, sociòleg i professor a la UV