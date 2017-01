El mur de Trump: l'actualitat en 10 tuits

1. Ana Pastor, periodista

Prometió un muro y le votaron 60 millones de personas... hoy anuncia que cumple su promesa. #Trump — Ana Pastor (@_anapastor_) 25 de gener de 2017

2. Sergio Maydeu Olivares, analista i consultor

Trump no va a construir un muro en la frontera con México. Ya existe uno (y bien largo). O lo refuerza o lo amplia #denada — SergiomaydeuolivareS (@maydeuO) 25 de gener de 2017

3. Antoni Coll, periodista

Las primeras y rápidas decisiones de Trump confirman lo que se temía: que en equivocarse no pierde el tiempo. — Antoni Coll (@Collgilabert) 25 de gener de 2017

4. Lionel Barber, editor del 'Financial Times'

"La construcció del mur de Mèxic, mesures dràstiques contra els immigrants musulmans: potser és el moment de prendre’s seriosament i literalment el president Trump"

Building Mexico wall, clamping down on Muslim immigrants: maybe time to take President Trump seriously AND literally https://t.co/wFpGGZXebW — Lionel Barber (@lionelbarber) 25 de gener de 2017

5. Jorge Ramos, periodista d’Univision

"No hi ha cap invasió. Els últims anys han abandonat els Estats Units més

mexicans dels que hi han arribat"

There's no "invasion". In the last years more Mexicans have left the U.S. than those arriving here. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 25 de gener de 2017

6. Manel Alías, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou

La despenalització de les agressions a dones i nens que no deixin ferides passa la segona lectura a la #Duma #RÚSSIA. NOMÉS 2 VOTS EN CONTRA — Manel Alías (@ManelAlias) 25 de gener de 2017

7. Marta Rovira Vergés, diputada al Parlament (JxSí) i Secretària General d’ERC

Els grups unionistes del #Parlament obsessionats, avui, a desmuntar l'acte d'ahir a Brussel·les...

Com hi pateixen... deu haver anat bé... — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 25 de gener de 2017

8. Ramir De Porrata-D., emprenedor

El govern català demana a Europa suport a un referèndum

L'estat espanyol demana a Europa boicot a una conferència

No cal dir res més — Ramir De Porrata-D. (@ramirp) 25 de gener de 2017

9. Julià de Jòdar Muñoz, escriptor i exdiputat (CUP)

Per als que han perdut la perspectiva, cal recordar-los que fa 11 anys sortíem al carrer per decidir i ahir portàvem el procés a Brussel·les. — julià de jòdar muñoz (@julidejdarmuoz) 25 de gener de 2017

10. Dolors Boatella, promotora creativa