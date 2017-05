"Som una aglomeració": l'actualitat en 10 tuits

1. Marta Niubó, advocada

1. Poner menos policías a propósito

2. Provocar el caos en El Prat

3. Imágenes de colas se hacen virales

4. Destrozar reputación #Españistán — ✯✯ Marta Niubó ✯✯ (@Marta_catalonia) 16 de maig de 2017

2. Olga Suanya, periodista i antropòloga

Amb les imatges habituals de RENFE i les d'aquests dies a El Prat aviat la nova consigna de reivindicació nacional serà: Som una aglomeració — Olga Suanya (@osuanya) 16 de maig de 2017

3. Manel Monllaó, advocat i pedagog

Si ara caldrà ser al Prat 4 h abans d'un vol potser ja no surt a compte volar S'ho ha plantejat AENA i la Policia Nacional? O és l'objectiu? — Manel Monllaó Errea (@manel_monllao) 16 de maig de 2017

4. Pilar Rahola, periodista

Quan un estat persegueix una consellera x comprar urnes, demostra q té un nivell de degradació q arriba als fonaments

Endavant @txellborras — (((Pilar Rahola))) (@RaholaOficial) 16 de maig de 2017

5. Maria, bloguera

Urnes de destrucció massiva — maria (@tietavarenu) 16 de maig de 2017

6. Carles Rius, tuitaire

La duresa entre els candidats aboca el PSOE a la fractura https://t.co/boW5VeAx8h

Aquesta fractura passarà factura. — Carles Rius !!*!! (@CARLESRIUS) 16 de maig de 2017

7. Jorge San Miguel, responsable de comunicació de Ciutadans

@AlvaroLario @fernandosols Igual el problema es que se nos quiera convencer de que Pdro tiene unas ideas u otras cuando todo esto es una pelea por el poder. — Jorge San Miguel (@JorgeSMiguel) 16 de maig de 2017

8. David Yankovich, analista polític i escriptor

Trump says it's his right to share highly classified information openly... but as always, he shared it with Russia.



It's always Russia. — David Yankovich (@DavidYankovich) 16 de maig de 2017

“Trump reivindica el seu dret a compartir informació altament reservada... però, com sempre, la comparteix amb Rússia. És sempre Rússia”

9. Paul Danahar, editor a la BBC

Trump's legal 'right' to share isn't in question. What's being questioned is the wisdom of sharing without permission from the source nation https://t.co/eC4KdrDwos — Paul Danahar (@pdanahar) 16 de maig de 2017

“El dret legal de Trump a compartir no és la qüestió. La qüestió és si és intel·ligent fer-ho sense el permís de la nació”

10. John Cardillo, locutor de ràdio

The ignorance of people surrounding the Trump/Russia meeting is mine blowing. Do they think world leaders don't discuss sensitive things? — John Cardillo (@johncardillo) 16 de maig de 2017

“La ignorància de la gent al voltant de la trobada Trump/Rússia és increïble. ¿Es pensen que els líders mundials no parlen #sobre temes sensibles?”