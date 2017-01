Dol a Jerusalem: l'actualitat en 9 tuits

1. Julie Lenarz, politòloga, directora executiva del Human Security Centre

"Suposo que caldrà esperar en va una resolució de l’ONU que condemni l’actual onada de terror amb cotxes, camions, ganivets i armes de foc contra israelians innocents"

Guess we will wait in vain for a UN Resolution condemning ongoing wave of terror with cars, trucks, knives, guns against innocent Israelis.

2. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

3. Benjamin Netanyahu, primer ministre israelià

"[L’atac] segueix el patró inspirat en l’Estat Islàmic que vam veure a França, després a Alemanya i ara a Jerusalem. S’emmarca en la mateixa batalla en curs contra el flagell mundial del nou terrorisme"

This is part of the same ongoing battle against this global scourge of the new terrorism.