TotsSomBarcelona: l'actualitat en 10 tuits

1. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

2. Anne Hidalgo, alcaldessa de París

“#Barcelona i #París són ciutats que comparteixen, ciutats d’amor i de tolerància. Aquests valors són més forts que el terrorisme odiós i covard”

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche.