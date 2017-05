"Digne d'una teocràcia": l'actualitat en 10 tuits

1. Marina Espasa, filòloga, escriptora i crítica de llibres

2. Cristina Pardo, periodista

3. Silvio Falcon, politòleg

4. Albert Botran, diputat al Parlament (CUP)

5. Eduard Voltas, editor del ‘Time Out’

6. Elena Jiménez Botías, doctora en ciència política i jurista

7. Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

8. Laia Marqués, comunicadora

9. Alice Stollmeyer, consultora en polítiques europees

The elephant in the room in any EU/NATO discussion with Trump: Russia #POTUSabroad #EUUS #NATOmeeting #TrumpRussia https://t.co/v3RZxg3oBg

“L’elefant a l’habitació en qualsevol discussió UE/OTAN amb Trump: Rússia. #NATOmeeting”.

10. Ryan Heath, corresponsal de ‘Politico’ a Brussel·les

So the #EU & #Trump agreed on lots of things except the 3 top issues of trade, Russia and climate ... that went well then. #TrumpInBrussels