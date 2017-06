"Moments excepcionals": l'actualitat en 9 tuits

1. Àngels Martínez Castells, diputada al Parlament (CSQP)

La C.de Venècia va nèixer en dies excepcionals d la història d'Europa. Ara vivim altres moments excepcionals. "Democracy through referendum"

2. Lluís Gibert, advocat

Això de la Comissió de Venècia és com dir-nos que només serem independents si baixem de 10 segons als 100m i tenir-ne 15 de marca personal

3. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

La Comissió de Venècia és un òrgan CONSULTIU del Consell d'Europa, una organització internacional creada per ESTATS. Així que calma.

4. Llibert Ferri, periodista

5. Jordi Turull i Negre, president del grup parlamentari de JxSí

Enorme diferència entre la carta de la Comissió de Venècia i la de @marianorajoy al Pt @KRLS Qüestió de tacte per conviccions democràtiques. https://t.co/GMF04CtaXI

6. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

Els país dels aforats. La revolució de les no dimissions. La República q farem amb ombres de corrupció. Va #GordóDimissió

7. Núria Jar, periodista

8. Margalida Capellà R., diputada al Parlament de les Illes Balears (MÉS)

M'agradaria que qualque dia hi hagués el Premi o el Dia #DiguemNosCosesBoniques o el premi Capdevila als mestres de què s'enamorà en Carles

9. Dolors Miquel, poeta

No hi ha cap inversió més segura i rendible que envoltar-nos de persones que ens estimen tal com som. Carles Capdevila. pic.twitter.com/jHHQfZTowG