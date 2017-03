Aturem "el cop": l'actualitat en 10 tuits

1. David Fernàndez, exdiputat al Parlament i activista

A ver que los golpes de Estado se hacen para quitar urnas, no para ponerlas. Despistados en Via Laietana. #AturemElCop

2. José García Domínguez, economista

3. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

No deixa de ser indicatiu que aquesta gent parlin de 'golpe' cada dos per tres. Estan la mar de familiaritzats amb el concepte.

4. Gerard Sugranyes, traductor

5. Silvio Falcón, professor associat de la UB

6. David Romà, tuitaire

Els colauers diuen que no son indepes , perquè hi han indepes que no els hi agraden . Els espanyolistes els hi cauen TOTS be ? pregunto