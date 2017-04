"Volem certeses, no promeses": l'actualitat en 10 tuits

1. Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement

2. Raül Muxach, bloguer

Del creador de 'vosaltres rai que teniu ave' arriba 'el corredor mediterrani va amb retard per problemes administratius' #delasernafacts — Raül Muxach (@Raul_Muxach) 10 d’abril de 2017

3. Julià de Jòdar Muñoz, escriptor i exdiputat (CUP)

Si no hi sou, Comuns, ¿quin referèndum serà "efectiu"? I si el voleu fer, ¿no caldria que hi fóssiu? — julià de jòdar muñoz (@julidejdarmuoz) 10 d’abril de 2017

4. Lluís Llach, cantautor i diputat al Parlament (JxSí)

No hi hauran polítiques socials sense les eines que ens ha de donar la independència, això ho sap el més comú dels mortals 😊✌️🌹 — Lluís Llach (@lluis_llach) 10 d’abril de 2017

5. Elisenda L.G., economista

El referendum no pot ser al setembre perquè es veu que a l'agost no es pot fer campanya perquè està tot tancat i som fora. Ahà. — ElisendaLG (@ElisendaLG) 10 d’abril de 2017

6. Gianni Riotta, columnista de ‘La Stampa’ i professor a la Universitat de Princeton

"Que Le Pen digui que França no va ser culpable de perseguir els jueus és una falsa creença molt estesa durant la Segona Guerra Mundial. Molts encara ho creuen (a França)".

. @MLP_officiel Le Pen's claim #France was not guilty of persecuting Jews is a long believed canard #WWII. Many still believe it (in France) — Gianni Riotta (@riotta) 10 d’abril de 2017

7. Bill Humphrey, periodista

"Marine Le Pen s’ha passat una dècada i mitja intentant fer fora el seu pare per canviar la marca del partit, només per relliscar i negar igualment l’Holocaust".

Marine Le Pen spent a decade and a half trying to get rid of her dad & rebrand her party only to slip and do a Holocaust denial anyway. — Bill Humphrey in MA (@BillHumphreyMA) 10 d’abril de 2017

8. Alberto Moyano, periodista

A ver como les explica Zoido a las asociaciones de victimas que se van a enterar de lo que realmente ha pasado por una senadora francesa. — Alberto Moyano (@eljukebox) 10 d’abril de 2017

9. Cris, tuitaire

Bueno calma. ETA ya no existe pero os quedan los indepes y los Podemitas. Aún podéis jugar al miedo — Cris (@gallifantes) 10 d’abril de 2017

10. Olga Suanya, antropòloga