Europa respira... de moment: l'actualitat en 9 tuits

1. Anna Bosch, periodista

2. Gianni Riotta, columnista de ‘La Stampa’ i professor de la Universitat de Princeton

Prima sconfitta in Olanda per la destra radicale. Ora in Francia poi in Germania e infine in Italia.

“Primera derrota a Holanda de la dreta radical. Ara li toca a França, després a Alemanya, i finalment a Itàlia”

3. Jerome Roos, investigador d’economia política de la Universitat de Cambridge

Rutte won not by resisting Wilders but by occupying his political space. The far-right wasn't defeated; it was internalized. #Netherlands